VIDEO KOJI SKORO 30 MILIONA LJUDI GLEDA I KRSTI SE: Konobar otkrio šta sve ljudi ostavljaju u klubu - PIJANI KAO ČEP!

Kad vidite šta sve ljudi ostavljaju po klubovima, bićete iskreno začuđeni...

Sigurno vam se makar jednom desilo da ste nešto zaboravili ili izgubili tokom izlaska, zbog čega ste morali da se vraćate u klub ili kafić. Statistike pokazuju da ljudi najčešće gube ključeve i telefone, a jedan konobar iz Škotske koji radi u noćnom klubu otkrio je koje to sve predmete ljudi zaboravljaju... Među očekivanim su telefon i ključevi, ali kada vidite šta se sve još ujutru nađe na podu kluba, bićete zaista zapanjeni.

Nekoliko videa koje je u nastavcima objavio na TikToku i koji su prikupili skoro 30 miliona pregleda otkrila su da su se uz "ubičajene" predmete, našli i neki krajnje iznenađujući.

Momak koji na TikToku ima profil pod imenom @thegaragegla otkrio je da radi u jednom od najposjećenijih i najprometnijih klubova u gradu, pa nije čudo što na kraju večeri, zapravo ujutru, kada svi posetioci odu, ima šta da se nađe na podu...

Od razbijenih telefona, ličnih karti, kartica i slično, konobar je pronašao i nekoliko punjača za mobilni, štepani muški prsluk, parfem, narukvicu, tampon, a nekoliko gostiju je te večeri ostalo i bez pasoša! U predmete koje nikad ne biste očekivali da neko izgubi u noćnom klubu spadaju špil karata i samo jedna crna ženska čizma!

"Nikad neću shvatiti kako neko uspeo da izgubi samo jednu čizmu!", komentarisali su korisnici ove mreže, a ubrzo je stigao i odgovor:

"Ma, to se dešava kada se 'otkineš od alkohola', kad si 'pijan kao čep', inače kako se vratiš kući s jednom cipelom na nozi, a da ne primetiš", "Kad izgubiš jednu cipelu, to je klasika, često mi se događa i to uvek budu najbolji izlasci!", objasnili su.

A bilo je i onih koji su otkrili i kakve "čudne" predmete su i sami nalazili po raznim klubvima...

"Jednom sam pronašla punih 12 kesica pudinga", napisala je jedna devojka.

A jeste li vi poekad pronašli nešto neobično na ulici ili u izlasku?