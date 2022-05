PROBALA POPULARNI TRIK SA MREŽA I UNAKAZILA SE: Pokazala jezive posledice - lice joj je SPALJENO, mjesecima se oporavlja

Djevojka pokazala opekotine na licu koje su nastale kao posledica popularnog trika za kožu, u koji se žene širom svijeta kunu!

Izvor: TikTok/chantelleconway2020

Da trendove sa TikTok-a ne treba slijepo da pratite jer mogu da vas koštaju zdravlja, dokazao je slučaj djevojke koja je pretrpela ozbiljne posledice.

Ona je jedna od onih koja je isprobala popularni trik sa interneta, a to je stavljanje poširanih jaja na lice! Ovaj trend je postao viralan, žene širom svijeta su se klele u njegovu efikasnost, a brojne influenserke su upravo ove snimke označile kao najgledanije ikada.

Poučena svojim iskustvom, 25-godišnja Britanka odlučila je da stane na put opasnoj preporuci. Pripremila je jaje kao što je pokazano na TikTok-u. Sprema se u mikrotalasnoj, a potom se hladnom kašikom izvadi jaje iz ključale vode.

Kada je to uradila, djevojka je zadobila opekotine po licu i vratu.

"Osjećala sam se kao da mi je neko zapalio lice živom vatrom i bila sam ubijeđena da mi je cijelo lice izgorelo", rekla je ova žena, upozoravajući ostale da ne primjenjuju ovaj trik.

"To je bio najgori bol koji sam ikada iskusila u životu, a imala sam dva prirodna porođaja. Oporavljam se već mjesecima i sada me ne boli mnogo, ali me jako svrbi. Ipak, unutrašnjost mog nosa i usana je i dalje veoma sirova", rekla je ona.

Zbog toga šalje poruku svim djevojkama.

"Bila sam glupa što sam to uradila i samo želim da što više djevojaka zna šta može da se desi, ne činite sebi štetu zarad gluposti", rekla je ona.

Pogledajte kako izgleda taj trend: