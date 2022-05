DOKTOR OTKRIO ŠTA NAJBOLJE ČISTI KRVNE SUDOVE: Dao je i savete kako da sprečite moždani udar!

Neurolog dao savete kako da sprečite moždani udar i otkrio šta je najbolje za čišćenje krvnih sudova - nema "čarobnog napitka"!

Moždani udar je jedan od najčešćih uzroka smrtnosti u Srbiji, a prema statističkih podacima, na svakih 20 minuta jedna osoba u našoj zemlji doživi moždani udar, dok na svakih sat vremena jedna osoba premine od istog uzroka.

Neurolog prof. dr Ranko Raičević je gostujući u "Uranku" na K1 napomenuo da je prevencija i tu najvažnija, kao i kod mnogih drugih bolesti i stanja.

"U moždanom udaru ima ogroman broj takozvanih korektivnih faktora rizika i jedan manji broj koji ne možemo da korigujemo, to su pol, starost, genetika. Ali, utičemo na sve one faktore i poremećaje koji mogu da daju doprinos razvoju moždanog udara, a to su: pre svega hipertenzija kao masovni ubica i najvažniji faktor; poremećaj sastava i prometa lipidnih materija; poremećaj srčanog ritma; šećerna bolest; konzumiranje psihoaktivnih supstanci; nezdravi način života; sedentarni način života; odustajanje od nekih navika koje su zdraviji načini života".

Njegov savet za sve one koji u porodici imaju nekoga ko je već doživeo moždani udar ili koji možda imaju neke od faktora rizika je da u 45. odu na preglede, a evo i koje.

"Ako već u porodici postoji neko ko je doživeo moždani udar i ako već imamo ili znamo za neki faktor rizika, tipa hipertenzije ili šećerne bolesti, već u 45. godini postoje skrining metode da mi napravimo presek stanja – to je laboratorija osnovna, dopler krvnih sudova vrata, kardiološki pregled i fizikalni neurološki pregled i tada se napravi čeking gde smo tanki. Onda se napravi plan kada se vrši kontrola i šta treba da se uzima, od lekova, od načina života, onaj ko puši da se kaže ’ne smete više da pušite’, ako neko ne spava da se da takva vrsta saveta, šta treba da se jede...".

Osim toga, kao dobru prevenciju, dr Raičević savetuje da pet dana u nedelji hodate oštro po 30 minuta dnevno, ali i da imate "najmanje tri, a poželjno bi bilo pet manjih obroka, sa izbegavanjem koncentrovanih ugljenih hidrata, životinjskih masti".

"Treća stvar, ako imate neku vrstu genetske predispozicije za gojaznost da se to reguliše, ako imamo visok pritisak da uzimamo terapiju i da uzmemo svesku praćenja pritiska, ali ne da besomučno merimo pritisak. Pritisak je najveći ujutru zato što se organizam budi da bi bio spreman za borbu, ujutru ta vrednost pritiska ne bi trebalo da prelazi 140/80", dodaje neurolog, pa na kraju odgovara na pitanje šta je najbolje za čišćenje krvnih sudova.

"Zdrava ishrana najbolje čisti krvne sudove, mediteranska dijeta, ne brani se jedna čaša vina i svakako odmor, sedam sati sna u kontinuitetu je najbitnije".