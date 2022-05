OPERACIJA KOJA JE UŠLA U ISTORIJU: Ovo je prva žena koja je ugradila silikone - ceo život TRPI BOLOVE i odbija tužbu

Tim Džin Lindzi je prva žena koja je 1962. godine odlučila da volontira u operaciji prve ugradnje silikona u grudi.

Izvor: Profimedia

Tim Džin Lindzi, majka šestoro dece, 1962. godine pristala je da u bolnici Džeferson Dejvis u Hjustonu u Teksasu, legne na operacioni sto i ugradi silikone. Lindzi kaže da nikada nije planirala da uveća grudi, nego da je njen razlog odlaska u bolnicu bio skidanje tetovaže.

Sve je počelo zahvaljujući predlogu i pitanju lekara, a to je da li bi volontirala za prvu operaciju povećanja gudi u istoriji.

"Mislila sam da su ispale savršeno… Bile su mekane i kao prave! Zapravo, nisam znala kolika je promena to bila dok nisam izašla na ulicu i dok muškarci nisu počeli da mi zvižde. Više sam se brinula zbog ušiju. Ličila sam na Damba! A oni su rekli: 'Uradićemo i to'", ispričala je Lindzi tek godinama kasnije.

Ipak, dogovor je sklopljen. Frenk Gerou bio je čovek koji je prvi osmislio plan za ovu operaciju.

"Frenk Gerou je jednom stisnuo plastičnu kesu za krv i primetio koliko je pod prstima slična ženskim grudima. I tada mu je sinula ideja", kaže Tereza Riordan, autorka knjige "Inventing Beauty: A History of the Innovations that have Made Us Beautiful".

Timi Džin Lindzi se samo kroz maglu seća dana operacije.

"Kada sam se probudila, na grudima sam osećala veliku težinu, kao da je tamo sedelo nešto teško. To je bilo otprilike to. Posle možda tri ili četiri dana, bol je popustila", rekla je ona jednom prilikom.

Timi je u početku krila da se podvrgla ovoj proceduri, a tek nekoliko godina kasnije priznala je svojoj porodici i prijateljima. Naravno, mnoge žene su izrazile veliko interesovanje za ovu proceduru, ali onda je sve krenulo po zlu.

Izvor: Profimedia

Tek deset godina nakon operacije, Timi je počela da oseća užasne bolove. Grudi su joj bile otečene i tvrde, a potom se pojavio i osip. Doktor Gerou je negirao da su to posledice silikona koje joj je ugradio, dok su drugi lekari njene probleme proglasili psihosomatskim.

Zbog toga je postala redovna na terapijama kod psihijatra. Ona nije bila jedina koja je trpela bolove. U to vreme, oko 300.000 žena dobilo je odštetu zbog posledica koje su nastale nakon ugradnje silikona, ali Timi je bila jedina koja je odbila da tuži pomenutog doktora. Iako je trpela bolove, nije želela da izda lekara koji joj je "podario nove uši".

"Ponosna sam na ono što sam uradila. Ja sam pionirka implanata koje su koristili hiljadama žena", izjavila je 2007. godine, kada se obeležavalo pola veka od njene operacije.