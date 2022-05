4 HOROSKOPSKA ZNAKA NE ULAZE U BRAK DOK NE PROVERE FINANSIJE PARTNERA: Žele da žive raskošno i luksuzno zauvek!

Astrologija otkriva horoskopske znake koji neće stati na ludi kamen ukoliko njihov partner nije u dobrostojećoj finansijskoj situaciji!

Kažu da je brak kruna i definicija prave ljubavi, ali postoje ljudi koji ga neće sklopiti ukoliko finansijska situacija partnera nije na "zavidnom nivou".

Astrologija otkriva horoskopske znake kojima je izuzetno važno da materijalno budu obezbeđeni i stabilni, a koji ovu stavku gledaju kod svog partnera:

Škorpija

Škorpije su one koje se ponose svojim porodicama i čine sve što mogu da njihova porodica uvek bude na dobrom glasu. To često može da uključuje brak zbog društvenog statusa i očekivanje poklona od svog partnera. One venčanja mogu da posmatraju kao priliku da uvećaju svoje bogatstvo, a ne samo da upoznaju svoju srodnu dušu.

Ovan

Iako su svi Ovnovi odlični prijatelji, oni su pažljivi kada biraju sa kim će se venčati. Ovnovima su oči uprte u budućnost i zato se često venčaju sa partnerom sa kojim vide najraskošniji i finansijski najsigurniji život. Neki od njih bi vrlo verovatno zanemarili ljubav zbog novca.

Bik

Dok svi Bikovi cene tuđu finansijsku sigurnost, ipak vole da je obezbede za sebe. Međutim, postoje neki koji bi se rado oslonili na svoje supružnike da bi dobili neočekivane materijalne dobitke. Neće ući u brak ako ne dobijaju ljubav i odanost, ali ipak očekuju da se o njima finansijski brinu njihovi partneri.

Vodolija

Vodolija se može istinski zaljubiti, ali će na ludi kamen stati samo sa onima koji dobro raspolažu porodičnom imovinom. One traže neku vrstu "transakcijskog odnosa" sa svojim supružnikom i imaju tendenciju da biraju partnere koji zarađuju više nego oni sami.