NAVIKE KOJE IMAJU SKORO SVI MUŠKARCI UBIJAJU SPERMATOZOIDE: Urolog upozorio – zbog toga su i NEPLODNI!

Urolog dr Aleksandar Milošević objasnio je sve o muškoj plodnosti i navikama koje smanjuju broj spermatozoida.

Izvor: Shutterstock.com/Andrey_Popov/TV PRVA/Screenshot

Sve je više parova koji imaju problem sa začećem, a u velikom broju slučajeva je muškarac taj koji je neplodan.

"Muškarci su u poslednjih 100 godina, čak i za moj period bavljenja time, zadnjih 30 godina, smanjili broj spermatozoida, smanjili testosteron", rekao je urolog dr Aleksandar Milošević u emisiji 150 minuta na TV Prva, pa objasnio i zašto je tako.

"Koji su uzroci tome, možemo da pričamo, ali činjenica da je način života, stresovi, kompjuteri, sve to dovelo do toga da ima manje aktivnosti. A aktivnost je jedna od bitnih faktora koja budi naš mozak, hipofizu, koja deluje na testise da rade bolje, da stvaraju testosteron da bi muškarac bio muškarac".

Doktor je istakao da je muški infertilitet sve manje tabu tema, a evo kada treba posumnjati na probleme.

"Ako je brak šest meseci do godinu dana bez potomstva, a potomstvo je željeno, već postoje indikacije da se jave lekarima koji se bave time. Najlakše je prvo muškarac da uradi spermogram i odmah znamo da li je fertilan ili nije. Ako je on dobar, žena ide kod specijaliste i radi se na tome. Muškarac uvek može da bude i bolji, da mu se daju lekovi i da se to popravi".

Urolog je istakao da "terapijom može da se popravi mnogo", a zatim je podvukao i šta je bitno u tom procesu.

"Ono što je bitno - volja, aktivnost. Gojaznost, slabo kretanje, previše korišćenja kompjutera obara testosteron, koji je vrlo bitan za aktivnost spermatozoida. Danas smo mi već prihvatili duplo manji broj spermatozoida nego što je bio pre 30 godina", zaključio je dr Milošević.