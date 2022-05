"SAD ĆE VEGANI DA KAŽU – ŠTA OVAJ PRIČA?": Kardiolog otkrio da li je mast zdrava, a za ovo kaže da je ZLOČIN!

Kardiolog dr Nebojša Tasić dao odgovor na pitanje koliko je mast zdrava, da li je zdravija od ulja, ali i šta je "zločin" u vezi sa tom namirnicom.

Izvor: Screenshot/TV Prva

Neki kažu da je mast zdravija od ulja, drugi nisu baš ubeđeni u to. Kome verovati i kako zaista mast utiče na zdravlje, u Jutarnjem programu na TV Prva je objsnio kardiolog dr Nebojša Tasić.

"Naučna istina i ova naša dnevna istina sa kojom se svakodnevno susrećemo nije uvek ista. Mast se uvek prodavala, naše babe su sve spremale na masti i to je jedini argument kada kažete da je mast zdrava, nemamo više argumenata, naše babe su spremale na masti. Ja bih dodao jednu razliku, naše babe su spremale na masti, meni su majka i baba mazale mast na hleb i mlevenu papriku odozgo. Zašto je to važno? Prženje svega pa i masti, mesa nije baš najzdraviji. Prženje kao proces obrade hrane je veoma štetan jer se tada oslobađaju mnoge supstance koje deluju kancerogeno, a onda će neko da me pita ’kako ja sad znam da li ću dobiti rak debelog creva’, ali s druge strane se oslobađaju supstance koje dovode do infarkta i šloga".

Doktor kaže da "ne žive bezveze Mediteranci 80-90 godina", te ističe da je najbolje koristiti maslinovo ulje.

"Da odgovorim direktno na pitanje, kada se mast koristi u ograničenim količinama nije štetna, štetno je stalno prženje svega na masti. Štetnije je nego prženje na ulju, studije su pokazale da se te zasićene masne kiseline koje se oslobađaju su štetnije, ali i tu treba biti oprezan".

Dr Tasić je istakao da je celu priču oko masti i holesterola pokrenula jedna velika američka studija, koja je utvrdila da su ljudi koji su imali drastično viši holesterol imali veći broj infarkta i šloga.

"S druge strane, holesterol kao supstanca je neophodna za život, bez masti ne možemo da živimo. Sad će vegani da kažu ’šta ovaj priča, mogu ja na biljkama da živim ceo život’, možete, činjenica je, ali su masti osnovni sastojak našeg organizma. Jedino, moram reći, ne smemo generalizovati - masti su dobre, mnogo bolje od ulja, ulje je bolje, bolje od masti, jednostavno i jedno i drugo je dobro ako se priprema na pravilan način, to je poruka koju želim da kažem, treba biti umeren. Nije problem da ispržite jaja na masti, neće vam biti ništa, ali da svaki dan jedete burek na masti, to je ozbiljno problematično za vaše zdravlje".

Kardiolog je naglasio da mast definitivno nije preporučljiva za svakodnevnu upotrebu, posebno za prženje jer se oslobađa veliki broj štetnih supstanci.

"Dolazi do resorpcije tih zasićenih masnih kiselina uz veliki broj drugih supstanci. Takozvane štetne masti kad se nagomilaju u organizmu, dolazi do njihovog ugrađivanja u zid krvnog suda, znači bukvalno do stvaranja tih aterosklerotskih plakova, to su bukvalno masni plakovi koji se ugrađuju u sve krvne sudove, u mozgu, u jetri... I taj plak raste kako se sve više i više ugrađuje, oni imaju jednu jednu tanku fibroznu ploču preko i kad ta ploča pukne mi dobijemo infarkt ili šlog", objasnio je kardiolog, dodajući da u tome ulogu imaju i masti iz mesnih prerađevina.

Znamo svi da je štetno pržiti na istom ulju više puta, a doktor je pojasnio da li isto važi i za mast.

"To je zločin. Činjenica je da ljudi prže krompiriće u fritezi i po nekoliko dana u istom ulju, ali apsolutno svaka mast ili ulje koje se jednom koristi odmah se mora baciti jer je supstance koje se tu oslobađaju nemam reči koliko su štetne. Isto važi i za maslinovo i svako ulje, s tim što apsolutno dajem prednost maslinovom ulju koje je dokazano najzdravije. Najbolje je pržiti na maslinovom ulju, ali mnogi ljudi to ne vole u ovoj našoj sredini", zaključio je on.