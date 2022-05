SAMO JE JEDAN NAČIN DA ZAŠTITITE DETE OD MISTERIOZNOG HEPATITISA: Dr Milićević objasnio šta je NAJVAŽNIJE!

Sumnja se da je opasni hepatitis nepoznatog porekla stigao u Srbiju, a pedijatar dr Saša Milićević otkriva kako zaštititi decu.

Izvor: Screenshot/Kurir TV

Opasni akutni hepatitis nepoznatog porekla koji napada decu vrtoglavo se širi evropskim zemljama. Reč je o misterioznoj bolesti jetre koja pogađa malu decu i školarce, a već se sumnja na prvi slučaj u Srbiji.

Doktor Saša Milićević, pedijatar, istakao je da se i dalje radi na ispitivanju mališana iz Srbije za koga se sumnja da je oboleo od ovog teškog oblika akutnog hepatitisa.

"Ispituje se dete, tu je važno da se vidi da li je izolovan taj adenovirus. Žutica je stara bolest i uglavnom su izazivači virusi A, B, C, D. Mogu da budu i drugi uzroci. Ovde se govori o tome da je sada adenovirus, koji nije do sada izazivao neke oblike hepatitisa, sada izolovan kod malih pacijenata u inostranstvu. To je neobično. Naučnici još nisu sigjurni da je uzročnik adeno 41, najverovatnije jeste, ali moguće da je još nešto", kaže dr Milićević.

On dodaje da je ovaj oblik, za koji se sumnja da je u pitanju mutacija adenovirusa, veoma agresivan.

"Što se tiče ovog oblika hepatitisa, on kod jednog broja pacijenata zahteva transplataciju jetre, a jedan pacijent je i umro. Ovaj oblik je dosta agresivan i napada jetru. Ovaj adenovirus najčešće izaziva opšte loše stanje, a sada je došlo do toga, da li je to neka mutacija, ne znamo, da se usmerio ka tkivu jetre i može biti opasno, jer može da dovede do prožimanja jetre vezinim tkivom i može da dovede do smanjenje funkcije jetre", kaže dr Milićević.

Pedijatar je istakao da se virus prenosi kapljičnim putem, te da je prevencija u ovom slučaju samo higijena.

"Prevencija je i ovde higijena, jer se prenosi kapljičnim putem. Što ćešće pranje ruku kod dece i dezinfekcija je obavezna", poručio je.