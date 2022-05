LIDIJA ODUŠEVILA ŽENE ŠIROM SVETA! Odigrala turnir pa iskreno rekla - DOBILA sam, sve me boli! Voditelj ostao u ŠOKU!

Igračica golfa Lidija Ko voditelju je iskreno rekla da je sve boli jer je dobila menstruaciju - "znam da će me sve dame razumeti"!

Izvor: YouTube/Golf Channel

Lidija Ko je trećeplasirana igračica golfa na svetu, a u utorak je na jednom turniru ostavila voditelja u šoku. Lidija je hrabro rekla da joj nikako nije išlo jer oseća bolove zbog menstruacije, što je problem o kojem sportistkinje retko pričaju. Voditelj je ostao bez teksta, nije znao kako da završi priču!

Džeri Folc razgovarao je sa Lidijom posle odigranog šampionata u Palos Verdesu, i pitao je da li je izlazak njenog fizikalnog terapeuta na teren i masaža koju je dobila od njega "znak dugoročnog problema".

"Nadam se da nije, samo je ono doba meseca", rekla je Lidija kroz smeh.

"Znam da žene ovo sada gledaju i kažu, da, znamo kako ti je! Kada dobijem menstruaciju, cela leđa mi se zgrče, i to nije prvi put da me trener vidi tako zgrčenu. Tako da, to vam je to. Znam da ne znaš šta da kažeš, Džeri, eto malo iskrenosti", rekla je ona.

Vidno zbunjeni Džeri se spetljao i samo rekao "hvala", a kasnije je na Tviteru priznao da nije znao šta da kaže na ovako iskren odgovor.

Žene na mrežama uveliko pišu kako je novozelandska igračica pravi heroj, jer se nije stidela da objasni kako joj je telo otežalo dan na turniru. Jedna sportska novinarka je otvoreno napisala - "Vreme je da prestanemo da ćutimo o menstrualnim bolovima, to nije nikakva sramota, već normalna pojava u telu". Pogledajte!