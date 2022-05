4 HOROSKOPSKA ZNAKA KOJA ŽELE DA ZADOVOLJE PARTNERA U KREVETU: Vi ste im FOKUS, zaborave na sebe i spremni su na sve!

Astrologija otkriva kojim horoskopskim znacima je najvažnije zadovoljstvo partnera u krevetu.

Izvor: Youtube/Universal Pictures UK/Screenshot

U spavaćoj sobi, svaki od dvanaest horoskopskih znakova ima jedinstvene i primamljive supermoći, uprkos činjenici da neki znaci imaju reputaciju da su "bolji u krevetu" od drugih.

Biti "nesebičan" u krevetu nekim ljudima nije prirodno. Međutim, pružanje zadovoljstva može biti jednako prijatno, kao i primanje istog. Neki pojedinci su jednostavno skloniji se*sualnoj velikodušnosti. Evo o kome je reč:

Ovan

Ovnovi su strastveni i nestrpljivi, a oni su ljubavnici koji u svemu žele da daju najbolje. Takmičarska priroda Ovnova može dovesti do toga da budu strastveni ljubavnici koji žele da udovolje svom partneru. Oni znaju šta žele i kada to žele. Ako ste vi ono što žele, imaćete partnera koji je isključivo posvećen tome da vam ugodi ispod čaršava. Ipak, ne očekujte mnogo predigre.

Bik

Kada su u pitanju Bikovi, uzmite u obzir sveće, svilene čaršave, mnogo dodirivanja i se*sa u prirodi. Ovaj znak je u skladu sa svih pet ljudskih čula i zadovoljiće vas u svakom pogledu. Kada to urade, to je najbolje iskustvo koje se može zamisliti. Doveli su vas do ludila i neće vas ostaviti bez utiska.

Vaga

Kao znak kojim vlada Venera, boginja ljubavi, se*sa i lepote, Vage su odlični partneri u krevetu. One su romantične, ljubazne, slatke i dobre. One su nežne i uživaju u istraživanju tela svog partnera. Vage cene obostrano se*sualno zadovoljstvo. Otvorene su za eksperimentisanja i pokušaće sve kako biste vi bili zadovoljni.

Škorpija

Škorpije su emotivne i ambiciozne, a oba ta kvaliteta unose u svoje se*sualno iskustvo, čineći najintenzivniju vožnju u vašem životu. One su takođe "vidovite" u vezi sa vašim potrebama, zaranjaju duboko u vašu dušu kako bi otkrile sve vaše skrivene želje, samo da bi ih ispunile sa zadivljujućom veštinom. Škorpije imaju visoke standarde, tako da ćete morati da uskladite njihov se*sualni i emocionalni intenzitet da biste bili smatrani dostojnim.

