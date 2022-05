6 ZNAKOVA HOROSKOPA IMAĆE NAJVIŠE SREĆE U MAJU! Astrolog otkriva kome stižu pare, a kome SUDBINSKI preokret u ljubavi!

Ovi znaci horoskopa imaće najviše sreće u maju 2022, da li ste među njima? Astrolog Vladimir Vlajić otkriva šta nas čeka!

Izvor: TV Prva

Astrolog Vladimir Vlajić otkrio je šta čeka koji znak po horoskopu za maj 2022, a ovih šest znakova biće na najvećem dobitku! Zvezde su na njihovoj strani, evo kakav će biti maj kada su u pitanju Bik, Blizanci, Rak, Devica, Strelac i Jarac!

"Bik je suštinski u dobrom periodu, sada prevazilazi određene stvari koje su tapkale u mestu i mučile ga. Nešto je nerviralo Bika, tako da će konačno imati dobar mesec, žuljalo ga je nešto što će ga i pokrenuti na akciju kako bi se to rešilo. Emotivno, kroz posao Bikovi mogu da upoznaju nekog novog, u pitanju je tamnija osoba koja će im pružiti pažnju koju zaista i traže. Moguće je da je to osoba iz nekog drugog mesta, inostranstva, ili da postoji razlika u godinama", rekao je astrolog.,

Blizanci preko prijatelja ili interneta ostvaruju nova poznanstva, a nije isključeno ni da se neko dugogodišnje prijateljstvo razvije u nešto više od toga! Kada je u pitanju posao, biće zanimljivih dešavanja ali kao da su iz delova, kratkoročnog su dejstva i astrolog Vlajić bolji period predviđa privatnicima.

"Rakovi su u odličnom periodu, već neko vreme šire krila i to se nastavlja u maju. Horoskop za novac je dobar, neće im ništa faliti, imaju podršku dve važne osobe i prijatelja. Ako čekaju neko zakonsko razrešenje, to će se dogoditi u drugoj polovini maja 2022. godine. Nema zime za Rakove, emotivno će čak biti u prilici da biraju, a udarci sudbine stižu krajem maja i početkom juna. Do tada, biće flerta, ali u tom periodu se 'seče' kada je ljubav u pitanju", rekao je on.

Device imaju zanimljiv period, kao da će zaokružiti neke davno započete priče, emotivne i poslovne, u maju. Emotivno se i njima pojavljuje neko iz drugog mesta, ali ovih dana razrešavaju i odnos sa nekom osobom koja živi vrlo daleko.

"Strelac je nekako bio u svom filmu sa Jupiterom u Ribama, sada kada Jupiter ulazi u Ovna, naglo se pokreće i vreme je za akciju. Sve što sa Strelčevima ima veze, biće sjajno, poslovno ili emotivno! U ljubavi, ako niste u vezi, u vaš život ulazi neki sportski tip sa vrlo jakom energijom, samostalan je i možda ima svoj biznis, a može da isprati energiju jednog slobodnoumnog Strelca", rekao je astrolog.

Jarčevima stižu povoljne promene, njihov fokus je na pokretanju finansija i od 20. maja biće novina u poslovnom i novčanom smislu. Posle 21. maja 2022, Jarac može da očekuje novo poznanstvo, i to na nekoj proslavi ili druženju.

Ne propustite ni savete astrologa za ostale znake horoskopa koji neće imati sreće u maju!