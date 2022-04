POJEDITE JAJE I ZNAĆETE DA LI IMATE PROBLEM SA ŽUČNOM KESOM! Doktor opisao simptome koje je imao - "BOL je strahovit"

Doktor je opisao simptome problema sa žučnom kesom.

Izvor: TV Prva

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić pričao je u Jutarnjem programu o najzdravijim jelima na prazničnoj trpezi, kao i činjenici da problem s varenjem posle konzumiranja kuvanih jaja može da ukaže na stanje organizma.

"Za praznike jedemo supu, to je odlično, tečnost, belančevine i ocedak od kuvanog mesa. I ruska salata je izvanredna stvar, ali su najbolje na trpezi sarmice od zelja. Imamo celulozu za debelo crevo, i meso koje se lako vari, to su sve uslovi za perfektnu probavu", rekao je doktor Perišić.

Vaskršnja trpeza, ali i dani nakon nje, obiluju kuvanim jajima. Doktor kaže - pojedite jedno, ne više.

"Ne valja više, dva jaja imaju 20 grama proteina i 10 grama masnoće, to je ogromna količina. Postavlja se pitanje i kakav nam je psihološki užitak nakon dva jaja, umesto jednog? Pa, nikakav, nema tu nekog zadovoljstva. Uzmite jedno po tradiciji i neka vam to bude dosta", rekao je on.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jaje usporava varenje, objasnio je doktor, a tegobe nakon konzumiranja mogu da ukažu i na ozbiljan zdravstveni problem.

"Jaja usporavaju pražnjenje želuca, i produžavaju sitost. Nećemo ubrzo biti gladni, ali hrana ide sporije u dvanaestopalačno crevo, što znači da lučimo više kiseline. Popijete na to pivo ili vino i imate teške probleme! Potom, u tankom crevu, lipidi iz jaja pojačavaju lučenje koncentrovane žuči", rekao je on.

Doktor navodi da će jaja izazvati jake kontrakcije žučne kese, i ako postoje kamenčići u njoj, ili fibroza, osetićemo tegobe.

"Pankreatitis je sve češći a devastirajući je problem, ja sam jedva živu glavu izvukao svojevremeno zbog zaglavljenog kamenčića. Jaja mogu da pokrenu te gadne situacije, dva ili više su opasnost za žuč", rekao je doktor.

On je objasnio i koji su simptomi problema sa žučnom kesom koje je imao.

"Bolovi su to, strahoviti, ne možete ni da se namestite ni da se smirite. Pa hladnoća, ekstremiteti budu hladni i manje mokrimo. Ali i senzorijum, psiha nije dobra i osećamo da nešto nije dobro. Ja u jednom trenutku nisam znao šta mi se dešava, ali su me spasli lekari", rekao je profesor Perišić.