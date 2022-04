SLAVNE ZVEZDE SE KUNU U POVREMENI POST KAO NAČIN ISHRANE: Lekari razotkrili ZABLUDU - smršaćete isto ako jedete bilo kad

Najnovije istraživanje otkriva da li je bolje praktikovati povremeni post ili ograničiti unos kalorija ako želite da smršate.

Izvor: Profimedia

Više puta smo imali priliku da čujemo da slavne face praktikuju povremeni post, kao i da zahvaljujući njemu, poseduju zavidnu vitku liniju. Povremeni post postao je popularan 2010. godine, dok je u poslednje vreme posebno dobio na značaju, a brojne holivudske zvezde su mu verne: Dženifer Aniston, Nikol Kidman, Riz Viterspun i mnoge druge.

Kineski istraživači odlučili su da se pozabave ovom temom. Povremeni post podrazumeva periode u kojima je dozvoljeno da jedete šta poželite, ali i one u kojima pijete samo vodu, nezaslađenu crnu kafu ili čaj.

Ovaj način ishrane poznat je i kao autofagija, koju mnogi poistovećuju sa gladovanjem, što je daleko od istine. Ono što je interesantno, to je da mnogi odustanu od povremenog posta u trenutku kada njegovi benefiti tek počinju da se razvijaju, samo što obično nismo svesni toga. Zato je važno da znate kako se aktivira autofagija u organizmu.

Doktor Itan Vejs , istraživač ishrane na Kalifornijskom Univerzitetu u San Francisku, rekao je da povremeni post nema nikakve koristi ako želite da smršate, iz razloga što bi vas brojanje kalorija dovelo do istih rezultata. U studiji objavljenoj u "New England Journal of Medicine", naučnici u Kini pratili su 139 osoba godinu dana.

Ispitanici su bili podeljeni u dve grupe, a neki od njih bili su na dijeti, pa su po pravilima povremenog posta jeli samo između 8 i 16 sati. Ostali su imali kalorijska ograničenja, ali su smeli da jedu u bilo koje vreme.

Rezultati su pokazali da su ljudi u grupi povremenog posta izgubili oko 8 kilograma za godinu dana, dok su oni u drugoj grupi izgubili oko 6.3 kilograma. Osim toga, nije bilo značajne razlike u obimu struka, telesnoj masnoći ili mišićnoj masi između ljudi iz obe grupe.

"Režim povremenog posta nije bio korisniji za smanjenje telesne težine od dnevnog ograničenja kalorijskog unosa", napisali su istraživači u radu.