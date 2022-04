SAZNAO DA ĆE DOBITI ĆERKU, PA POBESNEO: Snimak tate koji psuje kruži mrežama - "Ovo je bilo BOLNO gledati"

Kada je saznao da će dobiti ćerku, muškarac nije mogao da sakrije nezadovoljstvo.

Izvor: TikTok/Screenshot/kc.fulton

Kao što i sami znate, čim zakoračite na društvene mreže, možete videti mnoštvo snimaka u kojim budući roditelji prikazuju momenat otkrivanja pola bebe. Obično je reč o plavim ili rozim balonima i konfetama, a takav snimak postavila je jedna žena sa opisom "Kunem se da je on srećan".

Sam opis govori o reakciji njenog supruga, koji ni malo nije bio zadovoljan što će po treći put dobiti devojčicu. Koliko je snimak postao viralan, govori i činjenica je pregledan više od 44 miliona puta!

Ovaj par već ima dve ćerke, a sada su podelili video u kom su obelodanili da čekaju još jednu. Kada je žena otvorila kišobran iz kog su izašle roze konfete, tata je izrazio nezadovoljstvo i razočaranje, a potom je uz psovku pobegao iz kadra.

Iako se njegova supruga "kune da je on srećan", ova reakcija izazvala je negativne komentare kod miliona korisnika. Pored kratkih opisa u kom su ga nazivali "kretenom", "groznim", "užasnim" i slično, našli su se komentari u kojima ljudi naglašavaju da ova reakcija nije ni malo bezazlena.

"Taj video je bilo bolno gledati. Ne mogu da zamislim da imam oca koji je bio razočaran u mene pre nego što sam se rodila. Njegova reakcija je bila alarmantna", napisala je jedna korisnica.

"Trebalo bi da se stidi zbog te reakcije. Odrastao čovek koji je imao takav izliv besa", "Šta mislite, kakvu poruku on šalje svojim ćerkama kad tako reaguje?", "Mogao je barem da se isfolira", glasili su komentari.

Pogođena ovim komentarima, žena je objavila još jedan snimak sa zajedničkim trenucima, a potom je napisala:

"On voli sve svoje devojčice i one ga vole. Voleo je svoje bebe od trenutka kada je saznao da ćemo ih dobiti! On je dobar tata", poručila je njegova supruga kojoj su mnogi uputili jedno:

"Koga pokušavaš da uveriš? Nas ili sebe".

Pogledajte snimak: