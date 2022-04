RADIJE ĆU BITI U INVALIDSKIM KOLICIMA NEGO IĆI NA OPERACIJU! Slavni muzičar o bolesti - "Bacam se po krevetu od bolova"

Lijam Galager, bivši frontmen grupe Oasis, pati od artritisa, a sada je otkrio da će radije trpeti bolove nego ići na operaciju.

Izvor: YouTube/Liam Gallagher/Screenshot

Lijam Galager, 49-godišnji bivši frontmen grupe Oasis, pati od artritisa, zapaljenske bolesti zglobova. Iako se obično javlja između 45 i 65 godina starosti, može se javiti u bilo kom životnu dobu.

Dokaz za to je 23-godišnja devojka kojoj su lekari konstatovali ovu bolest, a muzičar Lijam Galager otkriva da će radije biti u agoniji i trpeti bolove.

"Radije bih završio u invalidskim kolicima nego trpeo agoniju koju nosi operacija zamene kuka. Imam artritis, gadan. Otišao sam da proverim i moje kosti su zgnječene, kukovi su mi sje**ni. Gospođa mi je rekla: 'Možda će vam trebati operacija kuka, zamena'", rekao je pevač i dodao:

"Nema šanse! U redu sam! Radije bih bio u bolovima, iako je to smešno. Ali ta operacija, govoriti ljudima da ste zamenili kukove... Šta je sledeće?", ispričao je on.

Lijamu je artritis dijagnostikovan 2019. godine, dve godine nakon što je saznao da ima Hašimoto, bolest štitne žlezde. Pevač je, između ostalog, otkrio da ima jake bolove.

"Ne mogu da spavam noću od boli, bacam se po krevetu i okrećem. Uzimam biljne tablete za spavanje i one su mi spasile život. Popijem jednu i mogu sedam sati biti napolju, bez boli, ništa. Ne, ne, ne mogu da menjam kuk... Sama ta pomisao, da me lome, ma, nema šanse", dodao je on.