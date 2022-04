NEDELJNI HOROSKOP DUŠANA VELIČKOVIĆA: 1 znak ZGRNUĆE OGROMNE PARE, a evo koga očekuje najveća sreća u ljubavi

Saznajte šta donosi nedeljni horoskop od 18. do 24. maja po astrologu Dušanu Veličkoviću...

Kakva će biti nedelja pred nama i šta nam donose zvezde, ptkrio je astrolog Dušan Veličkoviću emisiji "150 minuta" na TV Prva.

"Ono što je bitno je da je Uran noćas bio na istom stepenu sa planetom Merkur, koji vlada našim mislima, što znači to što smo noćas sanjali, što smo juče maštali, to je bukvalno konekcija sa energijom koja nam dolazi iz budućnosti. Noćas su bili proročki snovi, oni što su noćas sanjali treba da pribeleže te snove jer imaju mnogo šanse da se ostvare ili da budu simbolički putokaz do rešenja nekog njihovog problema."

"Venera u Ribama stvara sekstil sa Uranom u Biku, daje neke neobične ljubavi, neka poznanstva bezveze, ali zna i da destabilizuje vezu, gde god se nađe Uran unese neko ludilo i žurku, onda ko preživi neka priča", kaže astrolog i otkriva šta ovaj položaj planeta u toku nedelje pred nama donosi svim horoskopskim znacima.

"U Ovnu se danas i sutra nalazi Sunce koje ovom znaku daje ozbiljnu energiju, međutim, onda 20. ulazi u znak Bika i svima nam spušta ego, tenziju i uvodi nas u jednu racionalniju priču. Bik je materijalni znak, koji nam daje priliku da materijalizujemo misli i ideje, tako da ćemo biti mnogo racionalniji i prizemniji. Bikovima će ovaj period biti jako dinamičan, posebno negde tamo od maja, poslednja dekada će biti baš dinamična i moraće da vode računa da drže stvari pod kontrolom. Od srede, Ovnovi počinju da trguju, prave pare", kaže astrolog Veličković i dodaje:

"Bikovima će sunce doneti mnogo energije i ideja, inače Bikovima je ova godina jedna od najboljih za novac u prethodnih i narednih 10 godina i deo jedne etape koja ih vodi ka velikim parama na jesen.Blizancima je savet da ne pričaju nikome o svojim planovima, da se konsultuju sa stručnjacima. Merkur sa Uranom im daje ideju, ili će im se ona javiti u snovima. Rakovima je ljubav bila zanimljiva, Mesec im je u znaku Škorpije, neka se fokusiraju na posao, biće zanimljivo, posebo oni koji u maju planiraju da započnu neki privatni biznis."

Na emotivnom planu moguća razna iznenađenja, neobičlne situacije, ali n etreba rasplamsavati maštu ljubomornima, njima malo fali, upozorava Veličković.

"Lavovima uvek dobro, posebno sada ima je naglašeno polje karijere. Od prekosutra kreće akcija, neko dokazivanje i uspeće i realizovaće svoje ciljeve. Počinju nešto potpuno novo. Device su u fantastičnoj godini vezano za ljubav, ali nikako da dođu do te ljubavi. One u braku bi mogle da se svađaju, one slobodne da se zaljube u policajca, sportistu, nekoga ko ima naglašenu planetu Mars. Vagama dobra godina za biznis, ovaj mesec je odličan za unovčavanje, tako da ulaze u ozbiljne pare. Škorpije su nestrpljive, imaju milijardu ideja, vole da uživaju. Oni koji tragaju za ljubavlju će je naći, ali tek od maja im kreće godina značajnje. Tako da treba još dve nedelje da sačekaju."

"Strelčevi imaju jaku dobro polje privatnosti, privatnog biznisa i nekretnina i ovo im je posebno povoljan period, pa i za kupovinu nekih nepkretnosti. Jarčevi su pojačano oprezni, nemaju mnogo samopouzdanja iako prave rezultate bolje od drugih. Treba više da veruju u sebe i da uživaju. Vodolijama se raščistila situacija, Saturn je u njihovom znaku i priprema ih za lepe stvari, posebno za one kreativne je dobar period. A maj će biti još bolji! Slobodne Vodolije će naći srodnu dušu i zaljubiti se. Ribe imaju četiri planete u znaku, velika žurka za ovaj znak. Sve je deset puta jače, nije im lako, imaju obilje ideja, ali kao da da žive u snu", otkriva astrolog Veličković.

