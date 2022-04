ŠTA ZNAČE OZNAKE NA JAJIMA I DA LI JE BEZBEDNO DA IH KUPITE AKO NISU STAJALA U FRIŽIDERU: Dr Kalušević rešila sve dileme

Saznajte da li je opasno kupiti jaja koja nisu stajala u frižideru, šta znače oznake na njima i koliko dugo posle kuvanja smete da ih pojedete...

Izvor: Youtube/Screenshot/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

Do Uskrsa je ostalo još nekoliko dana, što znači da ćemo ovih dana svi kupovati jaja koja ćemo na Veliki petak ukrašavati. Možda ćete primetiti da u nekim prodavnicama jaja stoje na rafovima, van frižidera, a prehrambeni tehnolog dr Ana Kalušević je za RTS Ordinaciju objasnila da li je to opasno.

"To je zbunilo mnoge što se u poslednje vreme pojavilo u mnogim marketima da stoje jaja van frižidera, međutim, to je apsolutno u skladu sa svim pravnilnicima i jaja mogu da stoje na temperaturi od iznad pet stepeni, bez bojazni da će biti nekih mirkobioloških problema. Rok trajanja je identičan, 28 dana. Tu bih naglasila da iako maksimalna temperatura nije propisana pravilnikom, ne bi trebalo da bude previsoka, 15 do 20 stepeni je nešto što veterinarski inspektori uglavnom preporučuju. Kada kupimo takva jaja možemo da ih stavimo u frižider, a kada kupimo jaja koja su već u hladnom lancu, u frižideru, ne bi trebalo da ih stavimo na sobnu temperaturu, već da nastavimo hladni lanac, tj. takođe da ostanu u frižideru", pojasnila je ona, dodajući da je jedino važno da ova jaja ne perete.

"Nemojte da ih perete niti čistite jer će skinuti vrlo važnu opnu, membranu koje jaje prirodno ima, koju mi ne možemo da vidimo, ali ono nam omogućava da salmonela i slični organizmi ne prodru kroz ljusku. Nema bojazni da će salmonela ili druge bakterije preživeti u jajima koje kuvamo ili pržimo, tj. na temperaturama preko 60 stepeni, biće inaktivisane".

Jaja koja skuvamo imaju rok trajanja od maksimalno pet do sedam dana, kaže ona, i to ako ih čuvamo u frižideru, što je posebno važno naglasiti pred Uskrs, kada svi kuvamo veći broj jaja.

"Nama se često dešava da ta jaja stoje jako dugo na stolu, na sobnoj temperaturi i to smanjuje rok trajanja, odnosno, trebalo bi da iznosimo jaja samo onoliko koliko će porodica upotrebiti. Razbijena jaja takođe imaju kraći rok trajanja, trebalo bi ih pojesti u roku od maksimum dva do tri dana".

Prilikom kupovine jaja, na njima ćete primetiti oznake S, M, L i XL, a one označavaju veličinu. Ali, to nisu jedine oznake na koje treba obratiti pažnju.

"Jaja su kategorisana prema težini, od najmanjih S ispod 53 grama, do 63 je M, zatim L od 63 do 73 i preko 73 grama je XL. Uz to stoji oznaka nula, jedan, dva ili tri, poreklo uzgoja. Proizvođač jaja mora da ispuni određene uslove da bi dobio sertifikat, tako da prolazi različite provere i uslove koje treba da ispuni kako bi dobio tu oznaku nula koja je organsko. Jaja iz slobodnog uzgoja znači da koke nisu bile zatvorene u kavezima, da su šetale, da su mogle da kljucaju po potrebi sve što je bilo na njihovom putu, travčice, zrnevlje i slično, a druga dva tipa, dvojka i trojka, podrazumevaju kaveze odnosno baterijski tip i da su u vrlo kontrolisanim uslovima".