PRELEPIM LICEM ZAVELA JE INTERNET, A ZBOG TELA JE NE OSTAVLJAJU NA MIRU: "Tako izgledam, prihvatite već jednom!" (VIDEO)

Devojka koja se svakodnevno suočava sa ružnim komentarima na račun svog izgleda odgovorila na uvrede!

Taša Flint, mlada žena koju na TikToku prati više od 100.000 ljudi, svakodnevno se suočava sa uvredama na račun svog izgleda. Ona je nedavno objavila jedan video u kojem je sebe nazvala "zdepastom" i time napravila pravu pometnju – jedni su joj pružili podršku, drugi je kritikovali što tako "ponižava sebe".

Jedan od komentara, koji je ovoj devojci poslužio kao polazna tačka za video je da ona "nije zdepasta, već ima prelep oblik tela".

"Znam otkuda ova izjava, ali ja sam oboje. Zdepasta sam i moj oblik tela je prelep", započela je Taša, dodajući da nosi konfekcijsku veličinu 42 ili 44, te da "to spada u kategoriju zdepastih".

"To što tako govorim o sebi ne znači da ponižavam sebe na bilo koji način, prosto priznajem. Iskreno, mislim da se već neko vreme reči poput zdepast, bucmast, debeo, smatraju uvredama, pa kada čujemo ljude da tako govore o sebi mislimo ’o, kako ponižavaju sebe’. To nije slučaj sa mnom – kada kažem da sam bucmasta ili zdepasta, to nije dobra niti loša stvar, to nije ništa drugačije nego da kažem ’imam plavu kosu i plave oči’ – to je jednostavno činjenica koju iznosim o sebi", poručila je ona.

Taša je u jednom od svojih snimaka istakla da više ne zna broj prikrivenih kritika koje je dobila na račun "lepog lica" – odnosno, da ima lepo lice, ali ne i lepo telo, te da ju je to i te kako pogađalo.

"Veličina ne određuje lepotu. Ima mnogo važnijeg u životu od etikete na odeći", poručila je ova devojka na kraju videa, nakon čega su je mnogi pohvalili za tako jake reči koje motivišu.