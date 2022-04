UNIŠTIO SAM MAMINU HALJINU, ZASLUŽILA JE! Muškarac spasio brata na venčanju, pa dobio hit poruku - "Ti si za OSKARA!"

Muškarac otkriva kako je namerno uništio maminu haljinu na venčanju svog brata.

Izvor: Shutterstock/marchevcabogdan

Ako je suditi po mnogobrojnim iskustvima i ispovestima ljudi, na venčanju se mogu dogoditi situacije za koje nikada ne biste ni pomislili da mogu se da dese. Od svađe i tuče zbog torte, do šokantnih govora bliskih ljudi, a priča jednog muškarca otkriva da je namerno uništio maminu haljinu na venčanju svog brata.

Naime, anonimni muškarac je na Reditu objavio svoju priču, a u njoj je majku nazvao "otrovnom ženom", tvrdeći da je u potpunosti zaslužila ono što joj se dešava. Kako je rekao, svi su tokom venčanja pričali samo o njoj.

Pre nego što je objasnio o čemu se radi, muškarac je otkrio da je bio presrećan jer se njegov brat oženio "divnom devojkom sa kojom je sedam godina u vezi". Naveo je da mu je neizmerno drago zbog njih dvoje, ali i da mu se gade postupci njegove majke.

"Moja majka, budući da je otrovni demon, odlučila je da u jednom od najvažnijih dana u životu njenog najstarijeg deteta, on mora nekako da se posveti samo njoj. Mrtva ladna se pojavila u neverovatno lepoj beloj venčanici. Njena haljina je bila mnogo upečatljivija od venčanice koju je nosila mlada. O njoj se pričalo tokom celog događaja, ljudi nisu mogli da veruju", ispričao je muškarac.

Ovaj potez izazvao je bes u mladencima, a muškarac je potom rešio da "stvar preuzme u svoje ruke".

"Za ručkom su nam servirane čaše crnog vina, a ja sam tražio da se moja napuni do vrha. Otišao sam do mesta gde je sedela moja majka i 'sapleo se', tako da je namerno ispolivam. Skoro sam pao na kolena, a ona je propustila ručak i veći deo venčanja provela vozeći se kući da se presvuče u haljinu koju joj je moj brat prvobitno kupio. Put do kuće traje oko četiri sata", naveo je muškarac i dodao:

"Na moju sreću, niko nije mario osim moje majke. Deveruša mi je čak, odmah posle skandala, dala papirić na kojem mi je napisala da zaslužujem Oskara za svoj nastup", napisao je muškarac.

Momak je kasnije dobio poklon od svoje snaje sa čestitkom na kojoj je pisalo:

"Uživaj u najboljoj boci vina koju sam mogla da nađem, za najbolji svadbeni poklon koji si nam mogao dati".