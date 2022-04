DŽENIFER LOPEZ SNIMKOM BEZ ŠMINKE SRUŠILA INTERNET: Ljudi ne veruju kako dobro izgleda, a ona otkrila u čemu je caka!

Lepa Dženifer Lopez pokazala kako se neguje i otkrila šta je najvažnije za zategnutu i mladoliku kožu!

Izvor: Instagram/screenshot/jlo

Da Dženifer Lopez u 52. godini života izgleda bolje nego ikada, nepotrebno je više i ponavljati. Dok se svi pitamo kako je moguće da je ona s godinama sve lepša, Džej Lo je odlučila da nam "stane na muku", pa je na Instagramu objavila video bez trunke šminke!

Pevačica na snimku pozira u bade mantilu, sveže okupana, i objašnjava ono što nas sve zanima – kako i čime neguje lice, kada u šestoj deceniji nema nijednu boru.

"Nemam nikakvo posebno osvetljenje ili bilo šta, ovo je samo jutarnje svetlo. Nema nikakvih posebnih filtera, ovo je moje lice", započela je Dženifer video, pa otkrila da se najpre umiva gelom za čišćenje iz svog brenda JLo Beauty, pa zatim nanosi serum, takođe iz svoje kolekcije. Sledeći korak je nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom, za šta lepa pevačica ističe da je veoma važno.

"Krema sa zaštitnim faktorom je zaista važna i to je bila jedna od mojih tajni lepote u tinejdžerskim i ranim dvadesetim godinama. Majka ti je stavlja kada si dete kako bi ti zaštitila kožu od sunca, a ja sam to nastavila da radim i kada sam odrasla i to je ono što je promenilo igru. Svakodnevna zaštita od sunca, čak i kada u Njujorku nije bilo sunčano, napravila je veliku razliku na mojoj koži, smanjivši oštećenja od sunca", objasnila je ona.

Dženifer je svoju jutarnju rutinu nege kože završila nanošenjem male količine kreme za predeo oko očiju kako bi obezbedila dodatnu hidrataciju.

Pored čišćenja i hidratacije kože, Lopezova je istakla i važnost jutarnjih rituala koji joj pomažu da se pripremi za dan pred sobom.

"Odmah pored tuša imam malu kutiju sa karticama za afrimaciju. Ovo je afirmacija koju sam danas izvukla: 'Odlučite da ostanete srećni, bez obzira na sve'. Obećajte sebi. Biću srećna. U meni leže moj uspeh i moja sreća. Eto, prvo nahranite svoj um", dodala je Lopez.

Video koji je objavila pregledan je više od tri miliona puta, a ima i mnoštvo komentara, u kojima je jedni hvale da izgleda prelepo, a drugi ističu da ipak ne veruju da je sve do krema, već da je sigurno išla i na neke kozmetičke tretmane za podmlađivanje.

Kada je reč o plastičnim operacijama, mnogo puta su je prozivali da je puna botoksa, ali Dženifer je to svaki put demantovala i istakla da nije imala ni bilo kakve estetske operacije.

