TEST NA KOM BI PALI I FBI AGENTI: Mogu da ga reše samo najpametniji, od 5 pitanja ne zna se koje je teže! (FOTO)

Pokušajte da rešite test na kojem bi verovatno pali i FBI agenti!

Izvor: Dzelat/Shutterstock.com

Posao FBI agenta veoma je teško dobiti, a prema nekim podacima, samo pet odsto prijavljenih zapravo dobije posao. Oni prolaze razna testiranja da bi se videlo da li imaju potencijal da misle kreativno, kako im radi logika, koliko pažnje obraćaju na detalje i slično...

Donosimo vam pet pitanja uz koje ćete se osećati baš poput tajnog agenta, pokušajte da ih rešite i dobro se koncentrišite.

Ko je majka?

Pogledajte sliku – dve žene sede u prostoriji okrenute jedna prema drugoj, dok se dečak igra između njih na podu. Dobro razmislite i odgovorite na pitanje – ko je majka deteta?

Izvor: Youtube/screenshot/bright side

Odgovor: Majka deteta je žena sa leve strane. Sedi tako da su joj noge i lice okrenuti ka detetu, a ta pozicija oslikava prirodnu želju majke da zaštiti dete. Takođe, njeno telo je blago nagnuto napred, iz istog razloga.

Ono što je još karakteristično je da su deca uglavnom okrenuta licem ka majci dok se igraju jer žele da znaju da je ona tu, a osim toga, često pokazuju majci šta rade i čime se igraju.

Dve pilule

Serijski ubica kidnapuje ljudi tera ih da popiju jednu od dve pilule. Jedna je uvek bezazlena, a druga otrovna. Koju god da žrtva uzme, serijski ubica će uzeti drugu. Svaki put žrtva umre, a serijski ubica preživi. Pitanje je, kako ubica uvek dobija bezazlenu pilulu?

Izvor: Youtube/screenshot/bright side

Odgovor: Obe pilule su bezazlene, otrov je zapravo u čaši vode koju žrtva dobije.

Napici

Muškarac i žena su izašli na večeru u restoran. Dok su čekali glavno jelo, ona je naručila pet pića sa ledom jer je bilo veoma vruće. Žena je popila popila četiri pića jedno za drugim, a muškarac je popio jedno. Nakon toga mu je pozlilo i preminuo je, a doktor je rekao da su sva pića bila otrovana. Pitanje je kako je žena još uvek živa, a muškarac je preminuo?

Izvor: Youtube/screenshot/bright side

Odgovor: Otrov je bio u ledu. Pošto je žena brzo popila svoja pića, led nije imao vremena da se otopi. S druge strane, muškarac je polako ispijao svoje piće, tako da se led istopio, odnosno otrov je dospeo u piće.

Kasetofon

Zamislite scenu. Muškarac je pronađe mrtav, ima pištolj u ruci i kasetofon pored tela. Detektiv je pritisnuo "plej" dugme i preslušao snimljenu poruku koja glasi: "Umoran sam od života i odlučio sam da prekratim sebi muke i patnju", a zatim se čuje pucanj. Ipak, detektiv ne veruje da je u pitanju samoubistvo. Pitanje je šta navodi detektiva da posumnja da je u pitanju ubistvo?

Izvor: Youtube/screenshot/bright side

Odgovor: Ako se muškarac ubio, kako je mogao da poremota kasetu tačno na početak svoje poruke?

Božićna misterija

Detektiv je na dužnosti tokom praznika i na katolički Božić, 25. decembra, odlazi po pozivu. Zvoni na vrata, a minut kasnije otvara mu pospani vlasnik kuće. Detektiv mu kaže: "Vaš komšija kaže da je juče, na Badnje veče, došao kod vas na žurku i dok je bio ovde, vi ste mu provalili u kuću i ukrali neke vredne stvari.

Vlasnik kuće odgovara da to nije istina, te da je on sa svojom porodicom slavio kod prijatelja. "Jedva da smo imali vremena i da ukrasimo božićno drvce", dodaje on.

Detektiv odgovara da nema problema i da je jasno da je komšija slagao. Pitanje je, kako je detektiv to zaključio?

Izvor: Youtube/screenshot/bright side

Odgovor: Božićne lampice su isključene i fali im jedna sijaličica, bez čega ne bi radile. Detektivu je bilo jasno da čovek govori istinu, ukrasio je božićno drvce u takvoj žurbi da nije stigao ni da proveri da li lampice rade.

Kako ste prošli na testu, koliko ste zadataka uspešno rešili?