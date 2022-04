AKO VAM ČAŠE U KUHINJI STOJE NAOPAČKE, ODMAH IH OKRENITE! Kad čujete koliko je ŠTETNO, složićete ih drugačije već danas!

Da li vam čaše i šolje u kuhinji stoje naopako ili ne?

Izvor: Tiktok/@bs.hidden.secrets/printscreen

Možda i vi spadate u grupu ljudi koja oduvek suši sudove naopako ili su vam šolje i čaše u jednom kutku isto tako položene. Tiktoker, koji na svom profilu pod nazivom "Bs Hidden Screts" odaje mnogobrojne tajne i trikove, postao je omiljen među milionima ljudi, a jedan video je posebno privukao pažnju.

Naime, ovaj tiktoker je objasnio zbog čega nikada ne bi trebalo da držite šolje i čaše naopako, kao i koliko to može biti opasno.

U kratkom video snimku, koji je pogledalo više od 3.6 miliona korisnika, "Bs Hidden Secrets" je objasnio šta stoji iza čuvanja čaša naopačke. Otkrivajući koliko to može biti opasno, on je pozvao ljude da promene ovu naviku.

"Ivice stakla se najkrhkiji delovi čaše. Kada je stavite naopako, ona nosi težinu cele čaše, zbog čega postaje lako lomljiva", pokazao je u videu.

"Neke čaše za piće imaju veoma delikatne ivice koje nisu napravljene tako da izdrže celu težinu čaše. Nema potrebe da ih čuvate naopačke, jer će to dovesti do nepotrebnog pritiska na ivicu i na kraju može da razbije čaše za piće", rekao je on i dodao da mnogi ljudi to rade kako se ne bi skupljala prašina u njima, iako je potrebno samo da isperete čašu pre korišćenja.

Ovaj video naišao je na podeljena mišljenja.

"Ceo svoj život to radim, a imam 50 godina. Nikada nisam imala problem sa razbijanjem, osim ako nisam sama ispustila čašu", "Ja ih ne čuvam naopako jer mi je odvratno da usnama dodirujem ivicu koja se nalazila na polici", "Meni se desilo da sam počela da pijem iz čaše koja se iskrzala i posekla sam usnu, tako da ovo ima smisla", glasili su samo neki od komentara.

Pogledajte:

Pogledajte 00:13 Trik za čaše Izvor: Tiktok/@bs.hidden.secrets Izvor: Tiktok/@bs.hidden.secrets

Šta vi mislite?