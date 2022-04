OTKRILA KOLIKO ZARAĐUJE I NAJLUĐI ZAHTEV KOJI JE DOBILA! Ispovest zvezde filmova za odrasle: "Bilo mi je glupo!" (FOTO)

Poznata glumica filmova za odrasle Mia Malkova otkrila koliko zarađuje!

Mia Malkova (29) iz SAD- jedna je od najpoznatijih glumica filmova za odrasle, koju na Instagramu prati više od 10,5 miliona ljudi. Dobijala je brojne nagrade kao najbolja glumica filmova za odrasle, a zahvaljujući tome i OnlyFansu, ona neverovatno dobro zarađuje!

U jednom intervjuu je otkrila da su njena mesečna između 150.000 i 250.000 dolara, odnosno oko 2,6 miliona evra godišnje.

Mia navodno živi u dvorcu od 4,3 miliona dolara, a nedavno je otkrila i neke od čudnih zahteva koje su joj klijenti upućivali. Na primer, jedan muškarac nije mogao da uzbudi ukoliko ga ne šutne u međunožje.

"Prvo mi je bilo glupo da to uradim jer sam bila u štiklama. Nastavila sam da ga gledam i procenjujem jer nisam htela da ga povredim. Tako sam ga jako, jako udarila, a on me je pogledao sa osmehom i tada se uzbudio", ispričala je, dodajući da joj je posle rekao da je najbolja koju je imao.