KAFA JE OTROV I DROGA! ŠOK izjava dr Borovića u Jutarnjem: "Devojke bi imale 20 odsto veće grudi da ne piju kofein!"

Doktor medicine i nutricionistkinja otkrili kako da lakše podnesemo nagle promene temperature, pa "raskrinkali" uticaj kafe na organizam - neće vam se dopasti!

Izvor: YouTube/Screenshot/AlternativeBrewing/Screenshot/PrvaTV

Nagle promene temperature nikome ne prijaju, a neki ljudi zaista ih teško podnose. Zašto je tako i kako možemo lakše da se prilagodimo ovim naglim promenama, u Jutarnjem programu na TV prva su govorili prim dr med Petar Borović i nutricionistkinja Milka Raičević.

"Čovek je navikao na temperaturu od 20 stepeni i tad najbolje funkcioniše, vlažnost da bude 45 odsto onda je OK. Oscilacije vremena su takve da toga nema u prirodi. Masa nas je u kući, ne idemo u prirodu i kada izađemo to je šok, organizam mora da brzo reaguje. Ljudi koji su napolju ne kukaju, navikli su, dobro se hrane", rekao je dr Borović, a nutricionistkinja je otkrila koje namirnice pomažu organizmu da se lakše prilagodi.

"Priroda se probudila, sve ono što je na pijaci našem organizmu i te kako treba. Znači, ne zaboravimo na ono kada smo zimi jeli jagode i kojekakve egzotične proizvode, mi treba da jedemo ono što je na našem podneblju i da toniziramo naš organizma. Kad kažem da toniziramo, očistimo, vreme je posta, najviše volim da kažem sredu i petak barem vi svom organizmu omogućite da se jedan ili dva dana očiste od toksina koji se nažalost unose preteranim unosom hrane. Svi mi jako brzo živimo, proizvodi su nam dostupni svuda, tako da u principu ono što bi trebalo je da damo prednost namirnicama koje su na pijaci i naravno, ne moramo baš da jedemo meso, evo pasulj, grašak, bob, ima možda više opravdanja nego proteina životinjskog porekla koji se teško vare. I ono što bi dr Borović rekao, nemojte zaboraviti na vodu. Treba da se uobročimo, da imamo najmanje tri glavna obroka".

Izvor: Screenshot/PrvaTV

Dr Borović izneo je podatke, pozivajući se se na vojno istraživanje, da 70 odsto ljudi ne unosi dovoljno voća, a čak 90 odsto njih ne unosi dovoljno vode.

"Znači, voda nam treba, i prenapregnuti smo. Da bi se nervni sistem odmorio, jedan dan ostavite za odmor, neka sve trokira oko vas, napravite toplu kupku, koja će nahraniti kožu i nervni sistem. Dobra knjiga, slušajte muziku mladosti, to će da utiče na nervni sistem, idite na relaks masažu. Pacijent mora na stolu da zaspi, onda ga ušuškati, kad se probudi, on je obnovio energiju, još ako se dobro hrani, krvni sudovi su obnovljeni. Znači, prelistajte album, nekad će poteći neka suza sećanja, ali to je dobro, to pročisti hormone stresa. Da bi to bilo efikasno, imati dovoljno B vitamina, kuvana pšenica i tako dalje, onda nervni sistem može da reaguje u ovim situacijama. Ovih dana je bilo plus 20, danas je dva, znači nervni sistem je prenapregnut. Odmoriti se, uživati, neka sve trokira oko nas. Nagle promene su stres, bilo je toplo, krvni sudovi se šire, sad je hladnije pa se skupljaju, nervni sistem je žestoko poremećen, još ako nema sunca onda smo malo depresivni. I onda šta se uradi, popije se kafa, podigne se neurotransmiter, ali ga vrlo brzo obori, posle tridesetak minuta i žena počinje da kuka, pojavljuje se depresija zbog kafe. Znači, poremetila je nivo neurotransmitera, dopamina, serotonina... Popili ste kafu - droga, otišao je uvis, ’jao, lepo mi je’, ali se brzo razgrade hormoni i počinje depresorni efekat. Onda se popije opet kafica, da obnovimo drogicu, a da ne pričamo da kafa uništava lepotu i grudi žene", ispričao je dr Borović.

Izvor: Screenshot/TV Prva

On je zatim rekao da je kofein otrov, te da stvara jednu od najvećih zavisnosti, a onda je otkrio i kakve probleme u telu pravi ovaj napitak.

"Kofein je otrov, droga, najteže je prestati se heroinom, sledi nikotin, pa kokain, pa alkohol, pa kafa. Jedna šoljica ostaje oko 72 sata u organizmu, pravi probleme. Kafa pravi displaziju, izbaci srce tri sata iz ritma, izbacuje vodu, a rekli smo da nam treba voda, kafa je diuretik", kazao je on, pa dodao kofein utiče i na veličinu grudi.

"Kada bismo uspeli da ubedimo decu da ne piju kofein, devojke bi imale grudi do 20 odsto veće, ne bi se spuštale jer kafa je diuretik. U sklopu sa zdravim sistemom života, žene su lepe, ali bi bile još lepše".

Da je kafa štetna, saglasna je i nutricionistkinja Raičević.

"Ja pijem kafu, ja sam dete iz Bosne, ali ovo je zaista nauka i ovo je činjenica. Tužno je kada imamo zablude. Imamo instant kafe koje su toliko pogubne, ali o tome niko ne priča, kao što ne pričamo ni o ovim raznim napicima koji su toliko pogubni, a prisutni su i kod dece".

Dr Borović je za kraj poručio i da čaj ima duplo više kofeina nego kafa – pet u odnosu na 2,5 grama koliko ga ima u kafi – te da su preporučljivi jedino ovi domaći čajevi od lipe, nane, kamilice...