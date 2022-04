JEDNA GRUPA MUŠKARACA SKLONIJA JE EREKTILNOJ DISFUNKCIJI: Ako imate ovaj problem, pazite se!

Naučnici utvrdili da jedna grupa muškaraca češće ima problem sa erektilnom disfunkcijom!

Izvor: tommaso79/Shutterstock.com

Erektilna disfunkcija problem je koji sve češće muči muškarce, a istraživanje je pokazalo da su tom problemu skloniji oni koji imaju bolesti desni (parodontalne bolesti). Blaža forma bolesti desni je gingivitis, do kojeg dolazi usled upale ili infekcije desni. Ukoliko se ne leči, gingivitis prelazi u parodontitis, infekcija se širi na strukture koje drže zub na mestu, a onda zubi počinju da se klimaju i ispadaju.

Najčešći simptomi bolesti desni su: neprijatan zadah, otečenje desni ili krvarenje desni, desni koje su sjajne, crvene ili imaju ljubičastu nijansu, desni bole na dodir, povlače se od zuba, javljaju se rane ili gnoj na desnima.

U Žurnalu seksualne medicine objavljena je analiza pet studija koje su istraživale vezu između bolesti desni i erektilne disfunkcije, a u studijama je ukupno učestvovalo 210.000 volontera.

Naučnici su utvrdili da kod muškaraca koji imaju parodontalne bolesti postoji i tri puta veći rizik od erektilne disfunkcije. Taj rizik je bio još veći kod muškaraca azijskog porekla.

Stručnjaci ističu da to ne znači da bolesti desni izazivaju erektilnu disfunkciju, već da postoji veza između ta dva problema, tj. da oni koji imaju bolesti desni imaju veći rizik od erektilne disfunkcije u odnosu na muškarce koji imaju zdrave desni.

Takođe, naučnici nisu sasvim sigurni zašto postoji veza između ova dva problema, ali su izneli objašnjenje koje je najverovatnije. Bolesti desni mogu da dovedu do problema sa ćelijama u krvnim sudovima, a pošto je dotok krvi do genitalija važna za erekciju, otuda bolesti desni mogu da utiču na dotok krvi do polnog organa. Takođe, i zapaljenje može da ima ulogu u tome.

Druga teorija je da muškarci koji imaju parodontalne bolesti imaju niži nivo testosterona, hormona koji je takođe važan za erekciju.