POZNATI SRPSKI PEVAČ NEPREPOZNATLJIV! DOŽIVEO INFARKT U 32. GODINI: Bol je bio nepodnošljiv, ispao sam iz kola!

Pevač Nemanja Nikolić ispričao sve o trenutku kada je kao veoma mlad doživeo infarkt, dok je u automobilu vozio decu i suprugu. Otkrio šta je prethodilo tome i kako se sada oseća!

Izvor: screenshot/RTS

Pevač koji je svoju karijeru započeo u "Zvezdama Granda" davne 2004. godine, Nemanja Nikolić, doživeo je infarkt u 32. godini. To se dogodilo pre šest godina, dok je automobilom vozio suprugu i decu u igraonicu.

On je gostovao u RTS Ordinaciji, gde je rekao da se sada dobro oseća, a zatim ispričao šta je prethodilo ovom opasnom zdravstvenom stanju.

"Ja sam kao mlad počeo da se bavim muzikom i da živim tim nekim, da to sad ne nazovemo boemskim životom. Znači, ne spavaš na vreme, jedeš šta stigneš, u neko vreme kad se spava ti tad, ne znam, sve se promenilo u odnosu na normalnog čoveka. Bilo je tu alkohola, cigareta i svega i verovatno je došlo do prezasićenja organizma, pa se desilo tako".

Nemanja je rekao da je moguće da je imao nekih zdrastvenih problema pre toga, poput povišenog krvnog pritiska, ali da nije obraćao pažnju na to.

"Znate šta, kad vozite automobil, ako ne menjate ulje upali se lampica i onda kako kažu, zakucao je, onda ide generalna. Verovatno je bilo tih nekih upozorenja, ali kad ste mladi, mislite da to nije ništa. Ako te nešto žigne u grudima, ma nije to ništa, sve se može. Današnjica je da nema mladih i starih, bolest ne bira i može da se desi svakom, ali ja sam dobro prošao".

Nemanja Nikolić na početku karijere

Izvor: Screenshot/Pink

Pevač se prisetio i kako je izgledao trenutak u kojem je doživeo infarkt i kaže da je bol bio nepodnošljiv.

"To je bio, mislim, januar, bilo je jako hladno. Od stana do igraonice gde je trebalo da idemo ima nekih 700-800 metara, bukvalno na nekih 200-300 metara od igraonice mi se to desilo. To je jedan neopisiv bol, u predelu leđa, ja vozim, onda jednostavno neopisivo, kao da je neko nešto zario u leđa. To je bol koji traje možda 10-15 sekundi, ja sam ih dovezao da izađu iz automobila, ja sam ispao iz auta kada sam otvorio vrata, bio sam mokar kao da je neko kofu vode polio po meni. Tada sam imao pritisak 230/168. Lekari su rekli imate mlado srce, sportsko, ima neki ožiljak na srcu, mora da se piju lekovi dok ste živi, terapije. Ja sam krenuo da pijem te lekove i nisam mogao da funkcionišem, uspavljivali su me, usporavali su me, moja supruga je na lekovima pisala imena dece, da bih ih ja pio zbog njih".

Nemanja kaže da se uplašio u trenutku dok je bio za volanom, a kasnije ne.

"Nisam bio svestan da je to infarkt, znao sam da je nešto ’prespojilo’. Moja braća su izašla iz igraonice, bili smo u bolnici za pet-deset minuta. Tamo mi mere pritisak, daju lekove ispod jezika, rade EKG, tu se vidi da sam imao infarkt i to je to", priseća se on, dodajući da se od tada mnogo promenio.

"Ja sam se od tada dosta promenio, ne izlazim nigde, dosta sam na vodi, priroda može mnogo da pomogne čoveku, nema tamo stresa, jedino kad mi se otkači neka velika riba, ali ribolov mi je mnogo pomogao".

Nikolić priznaje da je dobijao mnogo saveta da promeni životne navike.

"Dobijao sam razne savete da moram da promenim način ishrane, navike neke koje su ružne, da se ostave cigarete, ja sam baš strastveni pušač i pušim dosta dugo. Hrana je isto jedan vid uživanja, ali dosta bolesti nam kreće i od hrane, masne, ja baš volim ono najgore, što niko ne voli. Srce jednostavno neće trpeti takvu ishranu, ali ja sam možda 10-15 odsto ublažio taj neki svoj život posle toga".

On kaže da je fizički dosta aktivan, kao i da sada nema hipertenziju, ali da oseti ponekad kada mu "skoči" pritisak.

"Desi se nekad da osetim, recimo u predelu glave, tačno znam kada imam povišen pritisak, kažu da je to dobro", zaključuje pevač.