SIMPTOM KOJI SE JAVLJA U LEŽEĆEM POLOŽAJU UKAZUJE NA OPASNU SRČANU BOLEST: Ako ovo primetite, odmah kod lekara!

Stručnjaci otkrili koji simptom ljudi zanemaruju, a ukazuje na srčanu insuficijenciju.

Izvor: Maridav/Shutterstock.com

Kratak dah ne mora da bude alarmantan simptom, ukoliko se javi, recimo, nakon neke napornije fizičke aktivnosti. Međutim, ako se javlja iznenada ili dok ležite, onda može da bude znak da sa srcem nešto nije u redu.

Jedan od problema na koji ukazuje kratak dah kada ste u ležećem položaju je srčana insuficijencija, ozbiljan zdravstveni problem koji nastaje kada srce ne može da pumpa dovoljno krvi. Visok krvni pritisak, gojaznost, preterana konzumacija alkohola i starost su neki od faktora rizika za ovaj zdravstveni problem.

Bez obzira na to što je srčana insuficijencija relativno čest zdravstveni problem, mnogi ne znaju koji su simptomi, pa otuda ni kratak dah u ležećem položaju ne povezuju sa tim.

Stručnjaci objašnjavaju da, kod sasvim zdrave osobe, kada je u ležećem položaju, krv nesmetano stiže do ekstremiteta i vraća se do srca. Međutim, kod srčane insuficijencije, srce ne može da se "izbori" sa količinom krvi koju dobija, pa dolazi do taloženja tečnosti u plućima i kratkog daha.

Ukoliko imate ovaj simptom, obavezno se javite lekaru, ali i ako otežano dišete, ekstremno ste umorni ili primetite oticanje donjih ekstremiteta.