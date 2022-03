ZDRAVIJI JE OD MASTI I ULJA, A MOŽETE DA GA NAPRAVITE SAMI: Ovaj puter je pun vitamina i minerala, idealan i za prženje!

Gi puter je zapravo pročišćeni maslac, a evo kako da ga napravite sami kod kuće!

Korišćenje masti ili ulja u pripremi hrane je neizbežno, barem ponekad, a ako vodite računa o zdravlju, verovatno ste se barem jednom zapitali da li postoji neka zdravija alternativa za ove proizvode.

Mnogi mast i ulje u ishrani zamenjuju maslacem, a sve je više i onih koji se odlučuju za gi, odnosno pročišćeni maslac. Ukoliko ne znate za tu namirnicu, reč je o pročišćenom puteru, koji možete da napravite i sami od kravljeg mleka, tjl. od neslanog putera koji je već napravljen od kravljeg mleka.

Od "običnog" putera se razlikuje po tome što sadrži manje mlečnih proteina i laktoze, zbog čega je dobar izbor za sve one koji imaju intoleranciju na te sastojke.

Gi puter je veoma zastupljen u Indiji, gde se koristi i kao deo ajurvedske medicine, zbog čega ga tamo nazivaju i zlatnim eliksirom. Stručnjaci za ajurvedu tvrde da ova namirnica pomaže u izbacivanju otvora iz tela, štiti tkiva od oštećenja i slobodnih radikala.

Dosta se koristi i u azijskoj kuhinji, a možete da ga napravite i sami, i to relativno lako. Gi puter se pravi topljenjem običnog, neslanog putera, zagreva se duže od drugih vrsta putera, ima jači ukus i taminiju nijansu. Takođe, plus je to što ima višu tačku gorenja u odnosu na običan maslac, što ga čini boljom opcijom za prženje hrane.

Ovakav maslac tradicionalno se koristi u azijskoj kuhinji, a upotrebljava se za kuvanje, prženje, kao namaz ili sastojak nekih specijaliteta, pa čak i u ajurvedskim terapijama.

Iako dobro deluje na probavu i ima antizapaljenska svojstva, sadrži dosta vitamina i minerala, ne bi trebalo da koristite previše često jer ima visoku kalorijsku vrednost.

Ukoliko odlučite da sami napravite gi puter, trebaće vam:

500 g organskog neslanog maslaca

sito ili gaza

staklena posuda ili teglica

šupljikava kašika

Priprema:

Maslac najpre rastopite na tihoj vatri – jako je važno da temperatura ne bude prejaka da ne bi potamneo. Posle nekoliko minuta će se na vrhu pojaviti pena od belančevina, koju treba da skidate sve dok tečnost u posudi ne ostane potpuno bistra.

Gi puter je gotov kada je bistar, zlatne boje i miriše na karamelu. Tada je potrebno da ga procedite kroz fino sito ili sterilnu gazu, direktno u staklenu posudicu ili teglu. Ukoliko gi puter nije savršeno bistar, malo ga zagrejte i ponovite proces filtriranja tj. pročišćavanja.