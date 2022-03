BOLE VAS LEĐA, UKOČENI STE, "TRČITE" U WC? Fizijatar objasnio uzrok čestih problema, a ovaj položaj tela je REŠENJE

Bol u donjem delu leđa i ukočenost mogu biti simptomi različitih problema s kičmom, ali mnogi ne znaju da se tegobe mogu javiti i pri mokrenju ili, kod muškaraca, postizanju erekcije.

Izvor: TV Prva

Fizijatar dr Žarko Radovanović pričao je u Jutarnjem programu Prve o bolovima u leđima, diskus herniji i drugim problemima koji mogu da se dogode s kičmenim stubom, a čiji simptomi podsećaju na druge bolesti.

Problemi sa kičmom mogu dati najrazličitiju simptomatologiju - od glavobolje i nesvestice, preko jutarnje ukočenosti, učestalog mokrenja pa čak i promena u raspoloženju, a pacijenti često lutaju od lekara do lekara, ne shvatajući da je glavni uzrok tegoba u leđima.

"Nekada se pacijenti žale na akutni bol, čak i kada podignu hemijsku olovku, jer su problemi s leđima kao što je diskus hernija bolest savremenog čoveka.

"Neophodno je, kada se akutni bol dogodi, da mirujemo barem dan-dva. Da rasteretimo donji deo kičme, da odmorimo u položaju koji nam prija. To je najčešće 'bebeći', fetus položaj. Lezite na bok koji manje boli i sklupčajte se, a između kolena stavite jedno jastuče da biste rasteretili donji deo deo kičme", rekao je on.

Zbog modernog načina života, koji podrazumeva mnogo sedenja i nadvijanja nad računarom ili mobilnim telefonom, čak i deca imaju probleme s kičmom. Fizijatar Radović objašnjava da je pravilan položaj tela ključan.

"Kičma mora da bude u adekvatnom položaju, stalno nam se događa pogrbljenost i ona se teže ispravlja, što smo stariji. Već od 20. godine, kada su rast i razvoj završeni, mi imamo neko okoštavanje ili spondilotične degerativne promene. Sedenje, neaktivnost i stres itekako utiču na kičmu, i onda imamo tu jutarnju ukočenost, pucketanje i škljocanje, koje označava oslobađanje kiseonika iz zglobnih pukotina. Pacijenti kažu da osećaju probadanje, da ne mogu pola sata da se pokrenu, dok se makar malo ne razmrdaju ili istegnu u krevetu. Ne mogu, što se kaže, da profunkcionišu", rekao je on.

Osnovne vežbe se mogu uraditi i na krevetu, ispružite nogu i zatežite stopalo ka sebi, ili savijte nogu i podižite je u visinu u ležećem položaju, sve su to vežbe koje istežu donji deo kičme. Važno je i jačanje prednjeg trbušnog zida jer on "drži" leđa.

Diskus hernija je vrlo čest problem, i prvo će ga najaviti ukočenost.

"Ali, ako ona traje tri, pet, pa do sedam dana, jasno je da imamo ozbiljniji problem. Diskovi između pršljenova održavaju gipkost i pokretljivost, oni su anatomski jastučići sa dva jezgra koji trpe pritisak i održavaju stabilnost kičmenog stuba. Pacijenti kažu, disk se pomerio, iscurio, ali on ne može ništa od toga. On samo može da napravi ispupčenje. I tu imamo specifičnu simptomatologiju", rekao je dr Radović.

Učestalo mokrenje kao znak problema s leđima

Bol koji se spušta niz jednu nogu će biti prvi znak, ali onda će se pojaviti i jak bol u donjem delu leđa i pacijenti će misliti da imaju problem s bubrezima.

"Imate spazam i mislite da vas boli bubreg, a ustvari je to bol koji ide kroz lumbalnu kičmu. Simptomi su i trnjenje, mravinjanje, žiganje, probadanje, oštar je to bol, kao da vas neko bode nožem. Onda znamo da je ugrožen disk L5-S1, tu ide nerv koji inervira celu nogu, i kod kolena se grana na dva nerva. Onda 'pada' stopalo, ili imamo problem s mokrenjem. Mnogi ne znaju da je to znak problema s kičmom, učestalo mokrenje, odlazak noću u WC, osećaj pune bešike... Mi lutamo, imamo erektilnu disfunkciju čak i kod mlađih muškaraca, ide se kod urologa, nefrologa, a problem zapravo pravi kičma", rekao je on.