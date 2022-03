MLADENCI POZVALI GOSTE NA SVADBU, ALI UZ JEDAN USLOV: "Nismo mogli da se odbranimo od BESNE familije zbog toga" (VIDEO)

Žena je postala hit na društvenim mrežama nakon što je objavila kakve je uslove imala za goste na svojoj svadbi - ljudi su šokirani!

Mnogi imaju tačnu zamisao kako bi njihov dan svadbe trebalo da izgleda i spremni su na sve samo da im bude po volji. Dosta puta smo čuli za mladence koji su imali razne zahteve za goste, neretko i u vezi sa tim kakav (ili koliki) poklon očekuju...

Samanta Tvist i njen suprug su, međutim, imali druge zahteve za svoje goste, a tiču se odeće. Oni su pre svog velikog dana poslali zvanicama spisak dozvoljenih boja odeće koju smeju da nose, a reč je garderobi neutralnih tonova.

"Naše boje su pink, crna i neutralni tonovi, ako želite da se uparujete. Ali, najvažnije, nosite nešto u čemu se osećate lepo", poručili su oni svojim mladencima, a zatim dodali i koje boje su im zabranjene – "izbegavajte crvenu, narandžastu, žutu i naravno, bilo koju nijansu bele".

Njihovi uslovi razbesneli su mnoge goste, a mlada kaže da nisu mogli da se odbrane od poziva besne familije.

"Jedna od mojih tetki mi je rekla da kada već toliko brinem o tome šta će ona obući na venčanje, neće ni doći. Moja svekrva je zvala mog muža, tada verenika, pitajući: ’Šta je, dođavola, Samanti? Zar ona ne shvata da nemaju svi ljudi novca da kupuju novu odeću?’. Svi su mislili da sam ja đavo jer sam tražila od njih da nose odeću neutralnih boja – iako mislim da većina ljudi ima sivu, bež ili teget u svom ormanu. Ali, da, količina poziva koje je muž dobio od naših familija je neverovatna", kaže Samanta u videu.

Njen video je postao veoma popularan na društvenim mrežama, a mnogi smatraju da je preterala u postavljanju uslova svatovima.

"Mislim da svi imamo pravo na svoje želje, ali rastužuje me to što živimo Instagram živote", "to što ne shvataš da neko mora da potroši novac da bi kupio novu odeću za tvoju svadbu je užasno", "meni bi najvažnije bilo da proslavim sa bliskim ljudima, pa neka dođu i u farmerkama ako hoće", "zar ne vidiš koliko je sumanuto to što si im tražila", komentarisali su ljudi na njenu objavu.

Naravno, ima i onih koji su je branili govoreći da ima pravo da postavlja kakve god hoće uslove za svoju svadbu.

"Naši gosti su morali da budu formalno odeveni. Ne mogu da podnesem da se ljudi pojavljuju u čemu požele. To je nečiji važan dan, potrudite se malo", "ljudi, to su samo boje, niko im nije tražio smoking i balske haljine"...

Šta vi mislite o ovakvom uslovu za goste?