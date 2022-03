ŽENA ME JE OSTAVILA ZATO ŠTO NISAM OPRAO ČAŠU: Ponašao se kao većina Balkanaca, a onda shvatio PRAVI RAZLOG razvoda

Muškarac kojeg je žena ostavila zato što nije oprao čašu otkrio zašto je bila u pravu i šta je iz svega naučio.

Metju Frej danas je stručnjak za veze i pisac koji se bavi temom ljubavnih veza, a pre toga bio je samo muškarac kojeg je žena napustila zato što je stalno ostavljao upotrebljene čaše pored sudopere.

U tom trenutku, smatrao je da je njena odluka "nerazumna i smešna", ali devet godina kasnije, uveren je da je njegova žena donela "mudru odluku".

Kada ga je supruga napustila, Metju je imao 34 godine, a sa sobom je odvela i njihovog sina.

"Šta sam to tako strašno uradio? Kako sam se ponašao prema svojoj sirotoj ženi? Pa... često sam ostavljao upotrebljene čaše pored sudopere", započeo je on priču na svom blogu koji je ubrzo postao veoma popularan.

On je priznao i da je često ostavljao korišćene tanjire tek nekoliko centimetara od mašine za sudove, ponekad je zaboravljao da skloni svoju odeću – eto, to su bili razlozi zašto ga je žena napustila, ili je barem tako izgledalo.

Metju kaže da je strpljivo čekao da mu se žena vrati i shvati da je "nerazumno" da odbaci njihovu 12-godišnju vezu zbog nekoliko beznačajnih stvari, ali to se nije desilo.

Naprotiv, nakon nekog vremena, on je shvatio da nije prljava čaša pored sudopere to što je mučilo njegovu ženu, iako joj je to definitivno smetalo. Nije bila stvar ni u prljavoj odeći na podu, već je stvar bila u tome šta joj je poručivalo takvo njegovo ponašanje.

"Možda je ona donela odluku ne razmišljajući kako će to da utiče na mene ili našeg sina, ali ja nikada nisam razmišljao kako moje ponašanje utiče na nju. Te četiri sekunde koje nisam izdvojio da stavim čašu u mašinu za sudove su mi očigledno bile važnije od nje", kaže Metju, dodajući da mu se život raspao u komadiće kada ga je žena ostavila.

Dok je ona nastavila svoj život i našla novog partnera, on je tugovao, sve dok jedne noći nije pozvao svog terapeuta koji ga je ohrabrio da svoja osećanja prenese na papir. I poslušao ga je, samo što je to objavio na internetu i tako je pokrenuo svoj blog, a nakon što su brojni muškarci podelili svoje priče, shvatio je da je mnogo onih koji imaju isti problem koji su imali on i njegova žena.

On je naučio da, suprotno uvreženom mišljenju, brakovi se ne završavaju iznenada, već postepeno, a razlog zašto što mnogi ne vide je "taj što mnogima od nas nedostaje najvažniji sastojak za srećan brak – empatija".

"Nisam shvatao da je moja žena svaki put bila bliže okončanju našeg braka kada bi videla čašu koju nisam sklonio, jer sam tvrdoglavo odbijao da sagledam stvari iz njene perspektive", iskreno kaže Metu.

Ovaj stručnjak za veze ističe da se tako ponašao jer je smatrao da žena treba da ga poštuje samo zato što su venčani, a dodaje i da biste se iznenadili kada biste znali koliko je muškaraca koji dele takav stav prema braku.