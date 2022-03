DEVOJKE ODLEPILE ZA FOROM ZBOG KOJE ZAVRŠE SA PLIKOVIMA PO LICU: Dermatolog upozorio - "Ožiljke ne možemo otkloniti"

"Šminkanje" pegica na licu ima ozbiljne posledice, iako devojke ni malo nemaju svest o tome.

Dovoljno je samo da uđete na Instagram i pogledate more fotografija devojaka i žena koje praktikuju najnoviji trend ulepšavanja. Reč je o prskanju i "šminkanju" pegica, a ovo čak praktikuju i profesionalni šminkeri. Osim toga, o ovoj temi postoji bezbroj tutorijala na društvenim mrežama.

Ni poznate ličnosti nisu odolele ovom trendu. Nebrojano puta smo imali priliku da vidimo da ovu metodu koriste za potrebe snimanja spotova, prilikom nastupa ili u emisijama. Ipak, problem se krije u sredstvu kojim se pegice prave.

Umesto šminke, koristi se sredstvo za rast kose, popunjavanje zalizaka i prekrivanje sedih vlasi. Dermatolozi upozoravaju da korišćenje ovih preparata mogu izazvati alergijske reakcije. Među njima je i Lana Ćirković, koja je u Jutarnjem programu Kurir televizije govorila o ovom problemu.

"Postoje saveti koji su bezbedniji, bar što se pegica tiče. To su proizvodi koji inače koristimo, poput bronzera. Osobe koje su preosetljive na kanu, kod njih takođe može doći do plikova. Kada dođe do toga, dermatolog prepisuje terapiju. To su svakako antihistaminici, kortikosteroidi i antibiotici u zavisnosti od same reakcije. Ukoliko dođe do ožiljaka, teško se to može otkloniti. Savet je adekvatna nega, svakodnevna rutina čišćenja lica, zaštitni faktor od sunca", rekla je dermatološkinja Ćirković.

Psihološkinja Bojana Šlajmer ističe da pre svega moramo da radimo na unutrašnjim vrednostima, a ne samo na fizičkom izgledu.

"Različite su manifestacije, srž je idealizacija. Prirodna lepota je nešto što treba da bude ideal svake žene, ali više nije. Suštinski, taj fenomen treba multifaktorski posmatrati. Svako ko se odlučuje za ovaj korak, treba da bude svestan i posledica. To nisu uopšte male posledice i mogu biti trajne. Pre svakog tretmana, dobro treba posavetovati osobu. Savet je ostati racionalan, da prihvatimo sebe. Treba raditi na unutrašnjim zadovoljstvima, a ne samo na fizičkom izgledu", rekla je Šlajmer.