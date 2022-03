TO JE TRAGEDIJA! RIZIKUJETE SMRTONOSNO KRVARENJE: Kardiolog Tasić otkrio najveću grešku kod POVIŠENOG D-DIMERA

Šta znači kad je D-dimer povišen i koju grešku većina pacijenata pravi, objasnio je kardiolog dr Nebojša Tasić.

Više od dve godine korona je prisutna u našim životima, i mada virus slabi, nove mutacije su sve manje opasne, ono što je uočeno jeste da poskovid sindrom može da traje veoma dugo. Pored testova na infekciju virusom, jedna od analiza kojoj su mnogi, čak i oni koji nisu bili zaraženi ili imali simptome postkovida radili, jeste D-dimer.

D-dimer je laboratorijsko-dijagnostički parametar čija svrha je da isključi prisustvo tromboembolijskih poremećaja, odnosno rizik od pojave tromba. Ljudi kad vide povišene vrednosti D-dimera, čak i kada nisu imali neke burne kliničke slike, odmah se prepadnu jer strahuju da će se javiti tromb i da im je život u opasnosti.

Šta znači povišen D-dimer posle infekcije koronom, na ovo i mnoga druga pitanja vezano za postkovid sindrom odgovorio je kardiolog prof. dr Nebojša Tasić.

"D-dimer može ukazivati na nešto veoma važno i opasno, a može i ukazivati na nešto nespecifično. D-dimer nama kardiolozima ukazuje da postoji vaskularni problem u smislu potencijalne povećane sposobnosti tela da zgrušava krv. Što autometski ne znači da će telo napraviti tromb. Imamo ogromno iskustvo na osnovu broja postkovid sindroma i ljudi koji su ga imali, gde smo videli da pacijenti sa ogromnim vrednostima D-dimera nemaju tromb, ali se dešava da oni sa nižim vrednostima D-dimera imaju ozbiljne tromboze sa posledicama kao što su infarkt i šlog. Kako da predvidimo kakav će biti ishod? Pa, ne možemo. Ali imamo moćne lekove koje dajemo i kojima praktično razređujemo krv", kaže kardiolog Tasić i upozorava na ogromnu grešku koju mnogi prave:

"Dešava se da pacijenti ovakve lekove uzimaju na svoju ruku, što je skandal! To je tragedija! Od jedne možda blage šanse da dobijete tromb, vi na svoju ruku uzimate potencijalno opasan lek kojim razredite krv i dovedete do potencijalno smrtonosnih krvarenja. To su strašne stvari! Nemojte tumačiti D-dimer, ni povišenje, ni sniženje, već idite kod svog lekara i on će jasno prepoznati da li je on kod vas važan ili nije. I to je tačka! To je jedini način da se time pozabavite na kvalitetan način."

Koliko dugo može da se održava povišen D-dimer? Neko misli da ako su vrdnosti iznad normale duže od dve nedelje, to je znak za hitan odlazak kod lekara.

"Imam pacijenta kome je bio šest meseci povišen i strašno je bio uplašen. Pa vi i ja da imamo D-dimer šest meseci posle kovida povišen, i mi bismo bili uplašeni. Tada proverite druge stvari, nije on jedini pokazatelj stepena razređensti, odnosno mogućnosti zgrušavanja krvi", zaključuje dr Tasić.

A šta za pulmologa znače povišene vrednosti D-dimera?

"To je nešto što u kliničkoj praksi viđamo gotovo svakodnevno. Vrednost D-dmera nije povećana samo u kovidu. Svaka infekcija, čak i obična urinarna, bilo koja prehlada može da pokaže povećanje D-dimera. On je povećan u trudnoći, nakon krvarenja, u različitim malignim bolestima... To je nespecifičan parametar koji nam ne govori da pacijent ima tromb. On je dobar s te strane jer ako je nalaz normalan, mi sa velikom sigurnošću možemo da tvrdimo da pacijent nema tromb", objasnila je pulmolog dr Maja Omčikus.