PAR SATI POSLE VENČANJA MUŽ JOJ JE URINIRAO NA VENČANICU: Njegovo objašnjenje je ŠOK, svi joj savetuju da se razvede!

Žena podelila neverovatnu stvar koja joj se desila posle venčanja, svi joj savetuju da se razvede!

Izvor: YouTube/screenshot/TLC

Venčanje bi trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu svakog para, međutim, ponekad ne ispadne tako. Jedna mlada je na Redditu podelila svoju priču o tome šta joj je mladoženja uradio nakon venčanja i šokirala sve.

Verovali ili ne, mladoženja je urinirao na njenu venčanicu samo nekoliko sati nakon venčanja, a onda rekao kako to "nije ništa strašno".

"I dalje ne znam šta mu je bilo u glavi da pomisli da je to ’ništa’ i da ’nije strašno’. Bukvalno mi je urinirao na venčanicu na noć našeg venčanja, u hotelskoj sobi. Vikala sam na njega kao luda, a on mi je nonšalantno rekao da samo ’obeležava svoju teritoriju’, pričao je kako je čekao da to uradi otkako smo se venčali i da mi to nije rekao jer je znao da bih se 100 posto naljutila na njega, ali je rekao da je bilo vredno toga. Nisam mogla da verujem, a on me je uveravao da će se to lako oprati i da ne treba da brinem. Bila sam užasno ljuta i zgađena onim što je uradio", napisala je novopečena mlada.

Ona je poručila da je to ubilo svaku nadu za intimni kraj venčanja i da je čak spavala u odvojenom krevetu.

Razumljivo, forumaši su bili šokirani ovom pričom, a mnogi su joj savetovali da se što pre razvede.

"Još uvek nije kasno da poništiš brak", "nađi taj venčani list i spali ga pre nego što bude zvanično registrovan", "Isuse Hriste, ovo je užas", "za koga si se to udala, to nije nikakav muškarac", pisali su joj.