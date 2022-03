ANIKA JE PROMENILA JEDNU STVAR NA SEBI I NE MOŽE DA SE ODBRANI OD MUŠKARACA: Šalju joj nepristojne ponude i slike! FOTO

Zbog stvari koju je prestala da skriva posle dve decenije, Anika ne može da se odbrani od muškaraca!

Izvor: Instagram/Screenshot/annikavonholdt

Anika van Holt (53) iz Kopenhagena bila je šokirana kada je počela da primećuje prve sede u kosi, u ranim dvadesetim godinama. Uprkos tome što ih je čupala kada god bi ih videla, uporno su izrastale nove sede, zbog čega je počela da se farba – i to je radila svake dve nedelje duže od dve decenije.

Međutim, sada je odlučila da prihvati svoju sedu kosu, a izgleda da je to mnogim muškarcima neodoljivo, pošto kaže da je perverznjaci neprestano bombarduju slikama penisa.

"Farbala sam kosu 20 godina. Nakon svakog odmora kada nisam imala pristup farbi za kosu, izgledala sam kao da mi je neko prosuo kofu kiseline na glavu, pa sam morala da se farbam na svake dve nedelje. Već posle nekoliko dana bi se pojavio beli pramen na mojoj kosi, to je bio začarani krug", ispričala je Anika.

Pre šest godina je odlučila da napokon prestane da se farba i prihvati prirodnu, sedu kosu.

"Bilo mi je naporno stalno farbanje, drago mi je da sam se opametila i prestala to da radim. Kosa mi nikada nije bila lepša niti zdravija nego sada. Imam lepu, srebrno-sivu boju, kosa mi je do struka i ljudi to primećuju, dobijam dosta komplimenata".

Uprkos pozitivnoj pažnji i komentarima koje dobija – a ljudi je redovno zaustavljaju da pitaju koju farbu koristi – na meti je i brojnih neprikladnih poruka.

"Dobijam fotografije penisa u erekciji, druge porno fotografije i nepristojne predloge. To su samo perverznjaci koji se kriju iza tastature, sa previše slobodnog vremena".

Anika je inače u braku već 25 godina i kaže da se njen muž voli njenu sedu kosu.