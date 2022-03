ČUVENI ITALIJANSKI KUVAR OTKRIO ŠTA PUTIN JEDE KAD SE "OPUSTI": Nije gurman, ali jedan specijalitet mu je OMILJEN

Koje je omiljeno jelo Vladimira Putina?

Rat u Ukrajini je glavna tema svih svetskih medija, a stručnjaci strahuju da bi kriza između ove dve bivše sovjetske republike mogla da preraste u treći svetski rat. Ruski predsednik Vladimir Putin naišao je oštru kritiku Zapada koji je najvećoj zemlji bivšeg SSSR-a uveo sankcije

A kakav je privatno Putin, koja hrana mu je omiljena, otkrio je čuveni italijanski kuvar Mirko Zago, koji je nekoliko puta kuvao za ruskog predsednika. On je za ruske medije ispričao dve nezaboravne situacije sa šefom Kremlja.

"Sa zadovoljstvom se sećam kada su me drugi put pozvali u salu. Bilo je smešno jer su tu bili novinari iz celog sveta, pa čak i jedna Italijanka. Kada me je glasno pohvalila na italijanskom, preneo sam to Putinu, pa su se svi, uključujući i njega iskreno smejali", ispričao je jednu anegdotu sa predsednikom Rusije.

Zago je spremao i specijalitete za 50. rođendan Dmitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta za bezbednost Rusije u Kremlju, a bio je u timu kuvara na proslavi 18. rođendan njegovog sina. Prema rečima šefa Mirka, šef Kremlja preferira tradicionalna jela, dok je Medvedev istinski gurman.

"Putin ne jede mnogo, pogotovo ako je to poseban javni događaj, ali kada sam organizovao nedeljne bankete za učesnike antiterorističkih grupa, on se opustio i uživao je u 'močeti' (nemasno meso sa začinima)", otkrio je Zago.