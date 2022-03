3 NAJGORE NAMIRNICE IZ ZAMRZIVAČA! Svi vole da ih jedu, a ne znaju da GOJE i izazivaju zdravstvene probleme!

Ovo su tri najgore zamrznute namirnice!

Zamrzavanje hrane donelo je revoluciju u život čovečanstva, jer je jednostavnim procesom namirnicama produžen rok mesecima. Mnogi od nas koji brzo žive oslanjaju se na pun zamrzivač, da ne bismo morali da svakih par dana "trčimo" u prodavnicu po jednu ili dve stvari. Ali, dok postoje zamrznute namirnice koje su zdrave baš kao i sveže, postoje i one druge!

Najgore namirnice iz zamrzivača koje gomilaju salo oko struka su sledeće, objašnjava dijetetičarka Trista Best.

1. Peciva

Smrznute rolnice sa svim i svačim, pitice, pogačice... Važe za najgoru zamrznutu hranu.

"Zgodno su upakovane, ukusne su, i postoje u zaista širokom asortimanu. Ali imaju neverovatno mnogo masti i kalorija, kao i opasne količine soli. Poješćete ih, unećete nula vitamina i minerala, a gomilu soli i masnoće. I bićete gladni za sat vremena jer ste zapravo uneli samo masu rafinisanih ugljenih hidrata", rekla je ona.

Uvek je bolje da ih zato napravite sami, a mi imamo najbolji recept za domaće pitice sa sirom!

2. Smrznuta pica

Brza i jednostavna, zar ne? Ali smrznuta pica je "rođaka" zamrznutog peciva. Testo je puno praznih kalorija, a nadev, makar obećavao povrće, sadrži zapanjujuću količinu soli i aditiva, kao i masnoće.

"Doprinosi ne samo gomilanju sala oko struka, već i ozbiljnim zdravstvenim problemima. Rafinisani ugljeni hidrati, zasićene masnoće i so su zajedno kombinacija koja zabrinjava. So će vam pojačati upalne procese i podstaći zadržavanje vode, što sve doprinosi većem obimu struka", upozorila je Bestova.

3. Sladoled

Često ga nazivaju praznim kalorijama, i to s razlogom. Sladoled je nešto čime bi se trebalo počastiti s vremena na vreme, i to malom porcijom. Stalno konzumiranje će dovesti do gojenja oko struka.

"Prepun je kalorija, masnoće i dodatog šećera što sve loše utiče na obim struka", navodi nutricionistkinja Lisa Jang.

