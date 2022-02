TROŠI MESEČNO 1.000 € NA HRANU, A DNEVNO UNOSI PO 5.000 KCAL: Kada ona jede, ljudi zinu u čudu – A SAD JE OTKRILA TAJNU!

Devojka dnevno unese 5.000 kalorija, a kada joj vidite fotografije i liniju... Ne možete da se ne pitate - kako?

Izvor: TikTok/screenshot/sabrinacorrinx

Sabrina Mur (26) koja troši više od 1.000 evra mesečno na hranu za poneti postala je viralna na TikToku. Ova devojka koja se proslavila recenzijama poznatih lanaca brze hrane širom Velike Britanije i koja ima na stotine hiljada pratilaca zbunjuje korisnike društvenih mreža, ali ne zbog posla kojim se bavi. Ono što nikome nije jasno jeste kako je moguće da neko unese 5.000 kalorija dnevno, kao što to Sabrina radi, a da opet ima vitku figuru...

Kada vidite snimke i šta sve pojede u jednom obroku, teško je poverovati da ova devojka koja je visoka 177 cm im svega 66 kg!

"Uvek sam volela hranu. Kada sam bila beba, moj tata bi grickao rebra i davao mi kost da je sisam. Uvek sam se trudila da jedem koliko i moj tata, on mi je bio idol. Mi smo porodica orijentisana na hranu", kaže Sabrina.

Pogledajte kako izgleda jedan njen "običan" dan i jelovnik:

Pogledajte 01:07 Zgodna proždrljivica Izvor: TikTok/sabrinacorrinx Izvor: TikTok/sabrinacorrinx

"Pojedem porciju hrane za poneti i svakog dana idem na čaj. Takođe mnogo grickam, doručkujem, ali između toga pojedem nekoliko čokoladica. Najviše volim kinesku hranu, ali moj dečko Fil više voli hamburger ili picu, pa pravimo kompromis. Uživam u hrani, putujem u različite gradove da probam nove stvari", kaže ova devojka koja tvrdi da se ne libi da proba bilo šta što joj serviraju.

Kako je došla na ideju da ocenjuje hranu za poneti, Sabrina kaže da se to desilo u vreme lokdauna.

"Počela sam tokom lokdauna, nakon čega su mi prijatelji rekli da pređem na TikTok. Prvo sam objavila nekoliko gimnastičarskih izazova, ali nisam dobila nikakvu reakciju. Postavila sam video kako jedem kinesku hranu za poneti i on je postao viralan, telefon mi je 'zvrckao' bez prestanka", objašnjava.

A o tome kako joj polazi za rukom da ostane tako vitka - u njenom slučaju je zaslužna genetika.

"Prirodno sam mršava i ne idem u teretanu. Ponekad smanjim unos hrane pre praznika ali i to kad baš poželim."

Dan počinje crnom kafom, a potom se ređaju čokladice, kolači, slaktiši i tako sve ukrug do večeri kada naruči obilnu porciju hrane ili jede u restoranu. O svom neočekivanom uspehu na mrežama kaže:

"Samo sam svoja i jedem sve što želim, autentična sam zato me ljudi prate", a obratila se i svima na društvenim mrežama i poručila im:

"Ne morate da budete savršeni na mrežama. Tako sam srećna i ponosna što sam ono što jesam. Javljali su mi se ljudi sa poremećajem u ishrani koji su rekli da im moji videi pomažu da normalizuju unos hrane. To me čini zaista srećnom i ponosnom, ako mogu na bilo koji način da pomognem, rado ću to učiniti", zaključila je ova devojka.