MARKO KON SMRŠAO 45 KILOGRAMA, PA OTKRIO KAKO: "Sve se svodi na JEDNO PRAVILO, a ovo me još uvek muči"

Muzičar Marko Kon u jednom trenutku je imao 156 kilograma, pa je smršao 45 i sada otkrio kako mu je to uspelo!

Izvor: Screenshot/Kurir TV

Muzičar i kompozitor Marko Kon uspeo je da smrša čak 45 kilograma, a gostujući na Kurir televiziji ispričao je sve o tome.

"Teško je na početku promeniti životne navike. Ne postoji čudotvrona dijeta i mehanizam, bitno je koliko kalorija uneseš tokom dana, tu nema mnogo pametovanja, sve se svodi na količinu, što je hrana lepša treba je jesti manje. Prvo treba doneti odluku, a onda je se držati. Da je jednostavno - nije. Ja volim da citiram: ’Nismo debeli zato što jedemo, nego jedemo zato što smo debeli'. Glad koju sam osećao sa 45 kilograma neuporediva je sa onom koju osećam sad", rekao je Marko Kon.

Muzičar je imao 156 kilograma, a tada je počeo da mršavi.

"Gojazni ljudi se pravdaju hormonskim poremećajem, a to je skoro uvek tačno. Taj poremećaj kasnije podržava gojaznost, to je jedan začarani krug. To su bile ozbiljne pripreme, odricanja, saveti lekara, ja sam na endokrinološkom odeljenju dobio lekove, savete, pažnju, to je jedan vrlo naporan proces. Sada je stvar volje održati i znati, da ne treba da počnem da jedem čokoladu od 300 grama. Početak je medicinska stvar, mora da vas savetuje neko ko ozbiljno zna šta radi. Matabolički proces mora da se sredi", istakao je Kon.

Izvor: Screenshot/Kurir TV

"Još uvek me muče snovi, sanjam da jedem, pa imam grižu savest u snu. Sanjam da jedem hleb i džem, to nisam nikad ni jeo. Nije čak ni toliko lepo", dodao je Marko kroz smeh.

Muzičar je priznao i da ima dijabetes tip tri.

"To se lako tretira. Tip dva je stečeni, tip jedan je najgori. Moj je tri, teško se otkriva, to je skupa procedura gde se moj genetski materijal slao u Francusku, lečenje pokazuje kao da je tip dva koji se može tretirati. U aprilu punim 50 godina, pa ću da zaokružim", rekao je Kon.

Pogledajte kako je izgledao pre nego što je smršao: