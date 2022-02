NISAM ZNAO DA SAM OBDAREN SVE DOK SE NIJE DESILO OVO: Popularni porno glumac otkrio kako je ušao u seks industriju! FOTO

Jedan od najpopularnijih porno glumaca u Velikoj Britaniji, Deni D, otkrio neobičnu priču o tome kako je ušao u seks industriju.

Izvor: Instagram/Screenshot/dannydxxx

Muškarac po imenu Deni D danas je jedna od najvećih porno zvezda u Velikoj Britaniji. On takođe radi i kao producent u toj industriji, a pre nego što je ušao u svet porno filmova radio je kao fizički radnik na gradilištima.

Ono što je interesantno je da Deni nije ni pomišljao da bi mogao da se bavi filmovima za odrasle, sve dok prijatelji nisu primetili koliko je obdaren. On je tu priču nedavno otkrio u jednom podkastu, gde je objasnio da je bio na jednom festivalu u Nemačkoj, kada su ga prijatelji ubedili da se "baci" u porno industriju.

"Pi**o sam, kada je jedan od prijatelja došao i video moj penis, i bio je u fazonu ’brate, šta dođavola nije u redu sa tvojim penisom?’".

Ne znajući kako da reaguje, Deni se prisetio kako je njegov prijatelj nakon toga otrčao do ostalih iz grupe prijatelja i ispričao im šta je upravo video.

"Svi moji prijatelji su bili u fazonu ’moraš da nam pokažeš penis’. Rekao sam im da je to čudno i da neću to da radim", nakon čega je jedan od njegovih prijatelja pokazao svoj i rekao mu: "Ovako izgleda normalan polni organ".

Popularni porno glumac tada mu je rekao: "Ne, to nije normalno, zar ne? Tada sam i ja pokazao svoj penis i to je bilo to, tada je došla ideja i razmatrali smo šta bih mogao da radim do kraja života umesto da radim na građevini".

Ostalo je istorija – Deni je dobio šansu da radi u industriji za odrasle, ali je priznao i da je odlazio na svingerske žurke i pre nego što su počeli da mu plaćaju da se pridruži parovima u seksu.