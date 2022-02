KADA SE POJAVLJUJU SIMPTOMI OMIKRONA? Doktor Stjepanović objasnio i ko NAJVIŠE širi novi soj korone

Srpski doktor Mihajlo Stjepanović komentarisao je koji su simptomi i kako se najlakše prenosi omikron soj.

Izvor: YouTube/Novo jutro

Ljudi koji su preležali koronu, bez obzira na težinu kliničke slike, često imaju postkovid sindrom koji im ometa svakodnevno funkcionisanje. Zbog toga moraju na redovne kontrole, pa čak i bolovanje, jer su neprijatni simptomi dugotrajni i utiču na svakodnevni život. Direktor Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, dr Mihajlo Stjepanović, kaže da u postkovid ambulantu te ustanove dolaze pacijenti sa sledećim simptomima.

"To su otežano disanje, sviranje u grudima, bolovi u sredogruđu, izrazito zamaranje", rekao je on i naveo da omikron soj, trenutno dominantan, ne "napada" isto kao delta.

"Možemo grubo reći da omikron daje simptome u gornjem, a delta i donjim partijama respiratornog trakta. Na sreću, ne dovodi do težih simptome zbog čega je rizik od hospitalizacije i smrtnog ishoda manji. Pojedinci koji su primili dve doze vakcine ili buster, manje su skloni da završe u bolnici ili preminu od omikron soja. Ali SZO nas i dalje upozorava da ne smemo da se opuštamo i da omikron itekako može dovesti do smrtnog ishoda, naročito kod nevakcinisanih", rekao je dr Stjepanović.

Simptomi omikrona će se kod zaražene osobe pojaviti dva do tri dana nakon zaražavanja, a ta osoba moći će da ga širi dan do dva pre pojavljivanja simptoma, i dva do tri dana nakon njih.

"Ali medicina nije matematika, i tu postoje i odstupanja. Znamo i da postoji veliki broj ljudi koji su zaraženi a nemaju simptome, i čak su skloniji tome da dalje prenesu virus jer nemaju simptome i neće ići u samoizolaciju. Neće voditi računa o epidemiološkim merama za sprečavanje dalje zaraze, i zato bih još jednom skrenuo pažnju na poštovanje preventivnih mera", rekao je on.