MERKUR JE U VODOLIJI, JEDNE STVARI SE NAJVIŠE ČUVAJTE: Astrolog Veličković upozorio na najveću opasnost do 9. marta!

Astrolog Dušan Veličković objasnio je šta nam donosi Merkur u Vodoliji, ističući da jedna stvar u tom periodu predstavlja posebnu opasnost.

Izvor: Screenshot/TV Prva

Planeta Merkur ušla je u znak Vodolije 14. februara i tu će ostati do 9. marta. Astrolog Dušan Veličković je u emisiji "150 minuta" na TV Prva objasnio šta nam ovakav položaj planeta donosi, naglašavajući da se jednog posebno čuvamo.

"Merkur je saobraćaj i način na koji mi razmišljamo i kada je Merkur tako slobodan, pun nekog vetra, on pomisli kad sedne u auto da je seo u avion. I ima tendenciju da se identifikuje sa markom automobila, tako da neko ko je u principu u životu smotan, on kad sedne u BMW-a pomisli da je i sam BMW i da ima 120 konja, okružen sa dve tone gvožđa i pomisli da sve može. Onda imamo ove katastrofalne brojke stradalih u saobraćaju. Ovo vreme je najgore za saobraćaj. Nemojte da se identifikujete sa markom automobila, budite staloženi i smireni da biste stigli tamo gde treba", poručio je on.

Astrolog je istakao i da je Sunce ušlo u znak Riba, a evo šta to znači.

"Sunce je ušlo u znak Riba, to je poslednji znak pred Ovna, kada počinje proleće. Poslednji znak tzv. zime, kada je naša duša vezana za prošlost i kada mi ovako poslednji put gledamo u retrovizor pre nego što krenemo u preticanje, a preticanje je budućnost. Što više ružnih stvari vidimo u tom retrovizoru, znači da imamo još mesec dana da oprostimo. Što više oprostimo onima koji su nas nekad povredili, lakše će nam biti da idemo u budućnost, odnosno sa manje stresa", kaže Veličković.