NAJLEPŠA ŽENA ENGLESKE NE MOŽE DA NAĐE DEČKA: Bila sam na više od 100 sastanaka i evo šta se svaki put desi! (FOTO)

Bivša misica Velike Britanije požalila se da ne može da nađe partnera, pa otkrila sve o svojim dosadašnjim ljubavnim iskustvima.

Izvor: Instagram/Screenshot/aprilbanbury

Nekadašnja Mis Velike Britanije, Ejpril Benberi (32), uprkos svojoj lepoti nikako ne može da pronađe ljubav. Ona kaže da je do sada izašla sa više od 100 muškaraca, ali da su svi oni nestali do četvrtog sastanka.

"U svom poslu sam okružena budućim nevestama i one me pitaju da li sam udata, a kada im kažem ne, uvek me pitaju: 'Zašto ne?' Kao da je to izvesno! Do sada sam bila na više od sto sastanaka i zvanično sam završila sa tim", kaže ova lepotica, inače dizajnerka venčanica.

Ejpril priznaje da joj muškarci retko prilaze uživo, pa se zbog toga okrenula onlajn upoznavanjima, ali ni sa tim nije imala mnogo sreće.

"Nikad mi ne prilaze uživo, zbog čega sam se okrenula onlajn sastancima. Prošle godine sam očajnički tražila ljubav. Videla sam jednog tipa, a onda su došle komplikacije, otkazivanje, izgovori, pa sam prekinula sa njim. Tvrdoglava sam, ne dajem drugu šansu. Ili me želiš ili me ne zaslužuješ", kaže bivša misica.

Iz niza neuspelih pokušaja da pronađe partnera izdvaja i muškarca kojeg je upoznala onlajn, a kada ga je videla uživo, uopšte nije ličio na slike sa profila. I još gore, neprestano je kijao, pa brisao nos nadlanicom!

"Na ruci mu je bio slinavi trag i on je to radio neprekidno. Zatim sam ja našla izgovor, prvo što mi je palo na pamet, i rekla: ’Imam sastanak sutra i moram da ustanem u 6 ujutro’".

Među muškarcima koje je upoznala bio je i jedan koji je sve vreme telefonirao tokom sastanka, a kada mu je rekla da ne želi ponovo da ga vidi, blokirao je njen broj.

"Jedan momak me pozvao na večeru. Odabrao je mesto, a zatim pokušao da me natera da platim".

Ipak, iz gomile neuspelih sastanaka, jedan izdvaja posebno jer je momak već na prvom sastanku pokušao da je odvuče u krevet.

"Dovezao me je kući i rekao da mu ’treba malo’. Znala sam šta želi i ne bih ga pustila u stan ni na kratko", kaže Ejpril.

Ima i momaka koji su sa njom izlazili samo da bi mogli da se pohvale misicom, pa u je tako jedan izveo u pab, gde se pojavilo još 15 njegovih prijatelja.

"Popila sam piće i otišla. Ponekad me muškarci proguglaju pre sastanka i onda razgovaraju o tome šta su pronašli na mreži. Hvalio se prijateljima govoreći: ’Da, na sastanku sam sa misicom Velike Britanije’. Nisam ga više videla", ispričala je.

Ova lepotica kaže da nikako ne želi da ima seks sa nekim dok ga bolje ne upozna i tvrdi da upravo zato momci beže od nje posle četvrtog sastanka – "dojadi im čekanje i traže neku drugu".