STERILISALA SE U 24. PA ODGOVORILA SVIMA KOJI JOJ KAŽU DA ĆE SE POKAJATI: Uživam u životu sa jednom brigom manje! VIDEO

Ebi Remzi (24) odlučila je da se steriliše, kako nikada ne bi mogla da ostane u drugom stanju. U pitanju je njeno telo, tako da svoju odluku ne mora nikome da pravda ili objašnjava, ali ona je ipak odlučila da objasni zašto se odlučila na tako nešto.

Ono što je interesantno je da je ova devojka odrasla u veoma religizonom okruženju, pa je čak išla i na predavanja o "porodičnom životu" u privatnoj školi koju je pohađala, a koja je takođe bila veoma okrenuta religiji.

Uprkos tome, ona je imala drugu ideju o svom životu, a nakon negativnih iskustava sa kontracepcijom, Ebi je odlučila da ne bi mogla da podnese trudnoću i odlučila se na drastičan korak.

Nedavno se podvrgla procesu sterilizacije, koji podrazumeva podvezivanje jajnika, tj. zatvaranje jajnika i jajovoda, čime se trajno sprečava začeće.

Ova devojka je nakon procedure za "Dejli star" izjavila da je presrećna što se sterilizala i što nikada neće imati decu.

"Prilično rano sam shvatila da mi je ideja trudnoće veoma zastrašujuća, kao i da to nije nešto što vidim u svojoj budućnosti, bez obzira na to koliko se trudim. Shvatila sam, ako ovako loše podnosim kontracepciju, sigurno ne bih mogla da podnesem da budem u drugom stanju. Postoji mnogo razloga zašto ne žeim da budem trudna i, iako je sterilizacija možda čudan način da to postignem, shvatila sam da je bolje da to uradim jednom i da više ne brinem o tome, nego da iznova ponavljam neke procedure sve do menopauze. Sada, posle operacije, mogu da kažem da sam 100 odsto u pravu što sam to uradila", rekla je Ebi, dodajući da oseća olakšanje.

Ona ističe će, kada se oporavi od intervencije, moći da počne da uživa u životu sa jednom brigom manje.

Ebi je dečko podržao u odluci koju je donela, a kaže i da sada brine o njoj, dok se oporavlja od intervencije.

"Često me pitaju ’ali šta ako tvoj partner želi decu?’ ili ’šta ako se zaljubiš u nekoga ko želi decu’. Ali, stvar je u tome što ne bih bila sa nekim ko ne deli moju viziju budućnosti".

Ova devojka je o svojoj odluci govorila i javno, na TikToku, gde je dobila mnogo negativnih komentara. Uprkos tome, kaže da se uopšte ne kaje.

"Uvek je tu neko ko ima da kaže nešto o tvom telu, posebno na Internetu. Uglavnom su to ljudi koji mi govore da ću se pokajati ili komentarišu moj izgled u stilu da sam društvu učinila uslugu što niko neće naslediti moje fizičke osobine. Inače sam dosta osetljiva, ali za divno čudo, ovi komentari me uopšte ne dotiču. Sigurna sam u svoj izbor i dugo sam razmišljala o tome, tako da me ne zanima šta drugi misle", poručila je.