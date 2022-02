BELI LUK JE NAJZDRAVIJI AKO GA OVAKO SPREMITE! Nutricionistkinja Branka ima 2 laka recepta, NEĆE smetati želucu! (VIDEO)

Kako je najbolje jesti beli luk, da li je istina ili mit da ne prija ljudima s niskim pritiskom, i koja su dva najbolja načina pripreme, otkriva nutricionistkinja Branka Mirković.

Nutricionistkinja Branka Mirković pričala je u Jutarnjem programu o tome kako je najbolje pripremiti beli luk, a da zadrži zdrava svojstva koja ga čine jednom od najdelotvornijih namirnica za imunitet. Nutricionistkinja je dala i nekoliko recepata, a objasnila je i šta da uradite ako imate visok pritisak ili vas muči stomak kada jedete beli luk. Rešenja su jednostavna! Najpre, rekla je Mirkovićeva, nemojte nikako bacati ljuske luka, bio on beli ili crni!

"Ne bacajte ljuske, one imaju vrednost za respiratorne organe i ugruške. Ako želite beli luk da stavite u neko jelo ili supu, zgnječite ga sa sve ljuskom i ubacite ga. Ili ceo luk sa korom ispecite u rerni, istisnite ga kao pastu, to je sve hranljivo", rekla je ona. Tako pripremljen beli luk svako možete da jede, neće smetati želucu - pogledajte kako se beli luk peče u rerni!

Pogledajte 00:25 Kako se peče ceo beli luk Izvor: tiktok/yessidothecookingg Izvor: tiktok/yessidothecookingg

"Ovo se odnosi i na crni, i na beli luk. Crni uzmite neoljušten, izbockajte ga viljuškom i skuvajte u supi, dobićete supu od lukovine. Odličan je za imunitet, i to ne da jedete beli luk kao čen, nego seckajte i dodajte u hranu. Cela Francuska i Italija mirišu na beli luk, nikome to ne smeta. Obično ljudi narendaju beli luk u ulje, pa malo limuna i onda to koriste na kašičicu, ali bolje je unositi ga uz hranu".

Kako je najbolje jesti beli luk, da li je sirovi zdraviji, smeta li mu termička obrada i da li zbog nje gubi zdrava svojstva?

"Ne, on neće izgubiti svojstva, ali mnogim ljudima smeta beli luk kada je svež. Ovako obrađen može svako da ga jede. U našoj kuhinji postoje pečene paprike i druge salate, dodajte ga u hranu slobodno", rekla je ona.

Ko ne bi smeo da jede beli luk, često slušamo o tome da ne smemo da ga konzumiramo ako imamo nizak pritisak ili probleme s varenjem?

"Ne, zašto ne bi smeli? Ako vas muči pritisak, posolite ga malo, popijte vodu i pritisak će se podići. Kod varenja smeta samo zeleni deo koji se nalazi u srcu čena, zasecite ga i izvadite to zeleno perce, onda može svako da ga jede", rekla je ona.

Pire od belog luka je vrlo zdrav, ceo luk ispecite u rerni i onda ga istisnite, kao što smo vam već pokazali u videu. Ali postoji i drugi način, Francuzi tako rade, potope ga u ulje i kuvaju ga na 60-70 stepeni i onda se od njega napravi pasta. Čim osetite da je mekan kao pire, gotov je, pa ga držite u frižideru. Pogledajte francuski način pripreme, sprema se u šerpi ali može i na ringlu, i u rernu!

Pogledajte 00:27 Kako se beli luk kuva u ulju Izvor: tiktok/meatlikemike Izvor: tiktok/meatlikemike

Adenozin iz belog luka odličan je za krvne sudove, sumpor umanjuje holesterol, a postoji i stari recept sa belim lukom koji su naše bake koristile za "usporavanje" starenja. U med se stave beli luk i limunov sok, a postoji i verzija s mašću.

"To je stari, stari recept! Isproban i deluje. Naše bake su tako negovale kožu, imate i onu priču da može u svinjsku mast da se stavi beli luk i da se maže lice time. Iscedite ekstrakt luka u mast, može i da se jede i da se maže", rekla je ona.