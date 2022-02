GRČKO SEME JE "LEK" ZA 3 NAJČEŠĆA PROBLEMA KOD SRBA: Za tren snižava HOLESTEROL, a obara i visoke trigliceride i šećer!

Seme piskavice snižava holesterol, trigliceride i šećer, a pomaže i kod drugih tegoba.

Konzumiranje semena piskavice može značajno da smanji nivo holesterola, pokazala je studija objavljena u časopisu "Journal of Family Practice Daily Express". Ova jednogodišnja biljka iz porodice mahunarki poznata je od davnina, a uzgaja se u južnoj Evropi, zapadnoj Aziji i severnoj Africi. U Crnoj Gori ćete ga naći u svakoj prodavnici zdrave hrane.Da bi otkrili kakav je efekat ovog začina na nivo holesterola, stručnjaci su proučavali brojna istraživanjana ovu temu i rezultate do kojih su naučnici dopšli. Pa tako su zaključili da seme piskavice ima u velikoj meri pomaže da se snizi nivo ovih masnoća u telu, i to čak između 15 i 33 odstokako je pokazalo pet naučnih radova.