SNIZITE HOLESTEROL SAMO JEDNOM PROMJENOM! Stručnjak otkrio - ovakvo TUŠIRANJE pomaže, a smanjićete i MASTI U TIJELU!

Ukoliko imate visok holesterol, veoma je važno u kom vremenu se tuširate i kakvom vodom, tvrde stručnjaci.

Visok holesterol označava da su molekuli masti iz krvotoka počeli da se lijepe za zidove arterija i otežavaju protok krvi do organa. Povišen holesterol podiže rizik od srčanog i moždanog udara, i mnogi se trude da pravilnom ishranom smanje ovu opasnost.

Povišen holesterol otežava protok krvi do organa i podiže rizik od srčanog i moždanog udara. Tada se molekuli masti iz krvotoka lijepe za zidove arterija, što dovodi do njihovog začepljenja, a to može biti vrlo opasno. Srećom, hladnije tuširanje u određeno doba dana može pomoći da se spriječi ili preokrene ovo začepljenje.

Prema riječima farmaceuta Husaina Abdeha, tuširanje u različito doba dana može u nekim slučajevima donijeti koristi za zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Kada se molekuli holesterola drže za zidove arterija, oni doprinose stvaranju plaka koji uzrokuje da se prolazi vremenom sužavaju. U ovoj fazi, potrebne su rigorozne mjere u vidu dijete i vježbanja.

Sve je više dokaza da hladnije tuširanje ujutru podstiče veći osjećaj budnosti, a osim toga, podstiče ljude da dublje udahnu, čime se snižava nivo ugljen-dioksida u tijelu.

"Hladno tuširanje poboljšava cirkulaciju optimizujući protok krvi. Kao rezultat toga, možda ćete doživjeti niži krvni pritisak i takođe moći da "pročistite" blokirane arterije. Ovo djeluje tako što hladna voda podstiče krv da okružuje organe, što pomaže u borbi protiv srčanih problema", ističe farmaceut i dodaje:

"Hladna voda takođe podstiče efikasno pumpanje krvi, što znači da pomaže arterijima da se otčepe. Štaviše, hladnija tuširanja mogu pomoći u smanjenju nivoa štetnih masti u tijelu, prisiljavajući tijelo da ih koristi za toplotu. Tuširanje hladnom vodom ubrzava sagorijevanje masti", kaže stručnjak.