PLASTIČNI HIRURG POZNATIH - OVO JE NAJGORE MESTO ZA FILERE: Deo lica s najviše bora je NAJOPASNIJI, posledice su JEZIVE

Gde je opasno stavljati filere, otkrio je plastični hirurg velikih svetskih zvezda.

Izvor: YouTube/Screenshot/Amea May

Jedno od najčešćih tretmana kojem se podvrgavaju mnoge poznate zvezde jeste ubrizgavanje filera, odnosno smese nalik gelu koja ublažava bore, zaglađuje kožu i vraća joj volumen. Međutim, nisu svi delovi lica jednako bezbedni za ovakvu vrstu kozmetičkih tretmana, a na najopasnije je upozorio poznati plastični hirurg u čiju klijentelu spadaju najveće svetske zvezde.

"Najopasnije mesto za filer su čelo, nos i slepoočnice jer je kod ovih delova najveći rizik od nekroze tkiva i slepila", kaže Pol Nasif, doktor medicine, i poznati plastični i rekonstruktivni hirurg.

Fileri previše blizu područja čela mogu da dovedu do slepila

Po Nasifu, ako ubrizgate filer u područje čela, postoji rizik od komplikacije poznate kao "vaskularna okluzija", odnosno kada manja količina krvi uđe u tkivo. Ovo može dovesti do nekroze tkiva, ili "smrti telesnog tkiva", što izaziva plikove na koži, crvenilo, infekciju ili daleko teže komplikacije.

"Osim toga, ubrizgavanje filera blizu čela i nosa može da dovede do slepila zbog vaskularne okluzije koja se javlja kod oftalmološke arterije", kaže on. U slučajevima kada je filer postavljen centralno, poznato je da uzrokuje obostrano slepilo, što je potpuni gubitak vida na oba oka. Međutim, prema "The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology", to je izuzetno retko.

Doktor Nasif je istakao i da su fileri koji se ubrizgavaju u obraze najbolja i najbeznednija opcija.