"ZBOG OVAKVIH POŽELIM DA ISPIŠEM SINA IZ ŠKOLE": Roditelji šokirani odećom jedne mame - zar takva pred decu?! (FOTO)

Jedna mama izazvala je pravi skandal kada se veoma oskudno obučena pojavila na kapijama škole!

Izvor: Instagram/Screenshot/elsiglodigital

Vanesa Medina je advokat, fitnes model i influenserka iz Bolivije, koja na društvenim mrežama svoje pratioce neretko časti fotkama na kojima su u prvom planu njene obline.

Provokativne odevne kombinacije su njena svakodnevica i ne odriče ih se ni u jednoj prilici, pa čak ni kada vodi dete u školu. To, očito, smeta drugim roditeljima koji je sreću pred školskom kapijom i kažu da je zbog toga svima neprijatno.

Jednu mamu je ovo toliko iznerviralo, da je odlučila da snimi Vanesu i objavi to na Instagramu, a na snimku se vidi kako dovodi dete u školu u kombinezonu koji se sastoji od ultrakraktog šortsića i gornjeg dela golih leđa.

"Pogledajte ovo! Zbog ovakvih poželim da ispišem sina iz škole. Odvratno", kaže majka u snimku koji je postao viralan.

I Vanesa je, međutim, reagovala na snimak, poručujući da nikome ne čini ništa loše.

"Pre svega bih da izrazim zahvalnost svima koji su mi poslali poruke podrške i sve lepe reči, svima koji me brane na onom viralnom snimku koji je okačen sa zlim namerama. Ta majka želi da me ponizi, a time što je prikazala i moje dete počinila je i krivično delo. Plan joj nije upalio. Snimak je okačila sa najgorim namerama, ali neću o njoj. Cilj ove objave je da zahvalim svima na podršci. Ja sam fit mama koja naporno radi i koja se stara o svom detetu. Nikome ne činim ništa nažao, a ljudi koji me poznaju znaju i da sam dobra osoba sa dobrim namerama. Hvala vam još jednom na podršci i zahvalna sam što je Bolivija ipak puna dobrih ljudi", poručila je Vanesa.

