SVI MISLE DA JE GLUPAČA, PA OSTANU U ČUDU KAD ČUJU ISTINU: "Ljudi ne veruju da možeš da budeš i lep i pametan!" (FOTO)

Devojka koju, zbog toga što je lepa i zgodna, na prvi pogled svi smatraju glupačom, uživa da dokazuje ljudima da nisu u pravu!

Lepa je, zgodna i ima plavu kosu, zbog čega se često susreće sa stereotipom "glupe plavuše" – ali svima dokazuje da greše!

Devojka po imenu Džuli (24) je prava lepotica po svim savremenim standardima lepote – zgodna je, ima plavu kosu, pune usne... Ona je fitnes model, ali studira i prava, i kaže da često mora da dokazuje ljudima da nije glupača.

Džuli živi u Nemačkoj i sebe poredi sa El Vuds, likom iz filma "Pravna plavuša" jer je lepotica koja gradi karijeru u poslu kojim se pretežno bave muškarci. Istovremeno, sa studiranjem prava, ona je model i Instagram influenserka.

"Dopalo mi se to što me ljudi potcenjuju zbog izgleda, jer sam želela da im pokažem da mogu da budem i obrazovana i lepa. Zato želim da završim studije prava, pa kada me više ne budu interesovale društvene mreže, mogu da se bavim tim cenjenim poslom", otkrila je ona svoj plan.

Uz njen izgled i inteligenciju, međutim, dolazi i mnogo komentara ljubomornih ljudi koji bi želeli da ona doživi neuspeh.

"Ljudi me uvek potcenjuju i ne veruju u mene, ponekad vidim i da žele da ne ostavim svoje ciljeve. Mislim da je to zato što im pokazuje da možeš i da izgledaš lepo i da budeš pametan istovremeno. Mislim da ih to nervira jer je teško kritikovati osobu koja ima i pamet i lepotu".

Ova lepotica veruje da su ljudi koji je kritikuju zapravo samo nesigurni u sebe, ali ističe i da svako može da bude uspešan kao ona.

"Kada ljudi pričaju loše o meni i mom životu, to je uglavnom jer su nezadovoljni svojim životom. Mislim da im je dosadno i da su nesrećni svojim životima, a ja im pokazujem da svako može da postigne sve što želi i da je sve moguće ako si uporan i dosledan svojim ciljevima. Sjajno je pokazati ljudima da ne mogu da sude po izgledu i da mogu da iznenadim one koji ne veruju u mene i moje snove", poručila je Džuli.